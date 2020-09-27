立法會下月復會，泛民議員是否延任仍矯揉半遮面，印印腳等人約咁款！之不過，為咗「尊貴議員」呢個頭銜，加上厚酬高薪，佢哋無論用乜理由，都會大條道理話要留喺議會抗爭，咪畀啲惡法喺建制派佔大多數下輕易通過，最後迫不得已就「凜然正義」咁勉為其難留下囉！真係辛苦晒，偉大到呢！

之前立法會主席梁君彥接受傳媒訪問，對泛民主派延任表示樂觀，佢話啲議員都係市民選出嚟，希望當選議員「拾回初心，為市民服務……未來一年，最大挑戰是如何令議員拾回初心，按照議事規則辦事」。老朽肯定梁君彥的卑微願望必定落空！皆因狗改不了吃屎，貓改不了偷腥！泛民大部分人至鍾意攬炒，擲少一陣屎尿蟲臭彈，嗌少一陣口號都周身痕！仲提乜鬼初心吖！

本港慘受新冠肺炎打擊，經濟凋敝，民生多艱，裁員之聲不絕，失業率高企，唔少市民陷入水深火熱之中，政府早前推出嘅第三輪防疫抗疫基金，大縮水至得番二百四十億元，當中仲只得嗰一百六十一億元係新增撥款，日前喺立法會財委會特別會議上審議。正當大家希望盡快開會通過撥款時，民主派議員啲攬炒基因又發作，將財委會嘅重點擺喺「十二人蛇案」上，政務司司長張建宗甫出現財委會，早有準備嘅民主派議員一擁而上，直頭好似食人鯊嗅到血腥咁興奮，期間一度高叫口號及舉起標語，張建宗需要由會議室退避至官員休息室。咁都未算，會議期間，民主派又再走到張建宗前示威，不斷叫囂要求政府承諾接見家屬，搞到肥仔張手足無措，話會考慮意見，又指入境處已經與家屬有聯繫云云！

特別財委會原本審議救命錢，依家又被泛民主派騎劫抽水，變成爭拗不斷。有建制派議員就話主席應該行使權力，以先投票處理撥款的申請。總之，攬炒派延任多一年，不見初心只見禍心！