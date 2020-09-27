香港的百年殖民地歷史，令美歐不少白人以為香港成了他們的禁臠，伸向香港的手臂愈來愈長，直到今年中，西方勢力終於老羞成怒，唱衰香港、給香港戴的帽子愈來愈多、愈來愈黑，一堆惡意批評包括香港赤化了、不再文明、沒靈魂甚至香港已死！年輕的香港人被嚇壞，有人急急加入護城行列，成為棋子。他們不知道這一幕早在九七年回歸前已發生過，但二十多年過去，香港沒有死，倒是西方邁向衰落，可見香港的命運真不是誰說了算。

去年以來，香港一直是國際媒體焦點，只要扯上香港前途、一國兩制，逃亡在外的香港暴動者、咸豐年代過氣總督、或在英美政壇的政客，都能博得曝光機會，因此彭定康、羅冠聰、鄭文傑、美國參議員魯比奧之流，都懂得打香港牌，為自己爭取一點存在感。

近來他們不約而同地唱衰香港，就連官司纍纍的壹傳媒黎智英，都在抹黑香港、自抬身價。他們的統一台詞是香港已經變色，不配做國際都會和金融中心，甚至連一個文明城市都不是了，他們口水花的焦點便是「奪回香港」。誰去奪？當然是被他們鼓動、至今仍傻乎乎的香港年輕人。

這一幕是否熟口熟面？一九九五年國際財經雜誌《財富》便預言「香港已死」！當時距離香港回歸只剩兩年，重磅言論曾嚇壞不少香港人，只是當時沒有人煽動「革命」，不少港人移民他國；有的心灰、恐懼，惶惶不可終日。結果香港擺脫了死亡詛咒，至少以一個小城，活得比不少唱衰香港的歐洲國家還好。西方老把戲在香港重演，老一輩見過世面，不理不睬，但被洗腦的年輕人卻信以為真，成了棋子、成了別人手中的刀。回想六年前的佔領行動、去年的反修例風暴，再到今年《港區國安法》立法前，香港幾乎被推上顏色革命之路，抹一把汗後，我們不禁問，稚嫩的港青何時才會覺醒？