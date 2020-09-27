警方近日宣布修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，只包括已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒，間接不再承認香港記者協會及香港攝影記者協會會員證。記協、一眾反對派政客以及親反對派的傳媒人，當即抨擊警方打壓新聞自由，削弱記者監察政府的能力。但過去有一大批人，在社會衝突現場利用「記者」作出種種不當甚至可能違法的事，不但影響記者採訪，更嚴重破壞記者專業形象，打擊記者公信力，如果連專業形象也保不住，專業的價值和利益也就蕩然無存。

一年多黑暴事件中，部分不負責任的所謂記者，甚至是假記者的作為，不但報道偏頗失實，亦有人以記者黃背心打扮混入衝突現場，以單擋的策略，嚴重阻礙警方執法，亦在暴力行為後，換上記者造型以逃避責任。十二、三歲嘅小朋友手持手機、在社交平台開個專頁、着起黃背心都可以叫記者？直播粗言穢語都叫「新聞自由」？甚至有疑似易服記者在示威現場突然「自行倒下」自編、自導、自演，這些畫面都令人印象深刻。諷刺的是記協所作的操守第一條是「新聞從業員應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報道正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。」記協作為記者組織，也是工會，理應捍衞業界權益和專業性，但面對假記者的浪潮，記協的態度卻視若無睹。

日前有傳媒向記協主席楊建興提問有關假記者的看法，他顧左右而言他迴避之際，還反過來質疑該記者立場和背景。筆者認為或許有關問題的確是刺中記協要害，例如社會質疑記協濫發會員證，所謂入會資格就是傳媒卡片一張，繳交會費一百大元，學生會費更是二十元，就取得記者證。而當中的所謂媒體不一定是政府註冊，名稱更是光怪陸離，例如「和你報」、「好學撚」、「鬼仔」、「香港on9協會」、「拾玖傳媒」、「橙皮直播」、「菜心戰鬥記」等等。記協沒有對記者資格把關濫發會員證，結果就如濫發鈔票導致惡性通貨膨脹，這張會員證也就失去了它原有的公信力。

記者雖不如律師和醫生有專業資格的法定規限，但總有專業操守守則，用以規範從業員的行為和專業形象。而本地對新聞從業員、記者本來也是間接規範，例如他們或需受僱於一些新聞媒體，而在本地媒體方面，除了獲發牌的電台及電視台外，刊物、報章或網媒都需按照香港法例《本地報刊註冊條例》及《報刊註冊及發行規例》註冊。就算是自由記者或特約記者，他們都與這些媒體有約定的合作關係。專業記者本身不少也有相關的學歷和知識，需經過努力的學習和訓練，才能勝任新聞編採工作。

孟子常言道：「夫人必自侮，然後人侮之。」這句話用來形容香港記者協會就最適合不過。香港擁有高度新聞自由，社會也對傳媒採訪給予最大的便利，但自由與自律和責任是相伴隨，警方過去接納記協發出的會員證也基於信任，但如有人濫用這些便利，形成某種特權，破壞社會秩序，那麼，誰在破壞新聞自由呢？