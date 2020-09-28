要解決香港現時面對的經濟與社會困難，不是派錢，而是盡快把新冠肺炎疫病清零，恢復通關和正常運作。可是有些人，包括立法會的反對派議員以及「港獨」的支持者，卻用盡各種方法、輿論來阻撓特區政府的防疫工作。

最徹底的防疫措施便是全民檢測，中央政府已出錢出力來幫助香港，反對的人為了政治目的卻處處阻撓，鼓動群眾抗拒檢測。本來用幾億元便可以清查，最後卻只有約兩成人口檢測，香港社會內部還可能潛伏新冠病毒，伺機爆發。若香港病症不能清零，內地及外地怎會對香港解封，香港內部又怎樣回復正常運作？除了秋冬流感高峰到來，還有下一波疫情的威脅。

這些人不願意用幾億元來克服疫情，卻同時要求政府以上千億元來解困，這是本末倒置，實際上別有用心，不是為大眾，而是要耗盡香港的儲備，實行「攬炒」。

政府的援助，是沒法使三百萬勞動人口都有就業和按月的收入，要養起香港，政府的儲備可以一年便耗盡。耗盡之後，香港人由誰來養？政府的所有公務由誰支付開支呢？一方面抑止防疫治疫，另一方面鼓動社會，要求政府耗盡儲備。香港耗盡儲備、無以維生的話，這些人便會雞飛狗跳，投靠英美、台灣，哪管香港的死活！

全球大疫，除了內地和個別國家之外，似無樂土。英美、歐洲、巴西、印度等疫情還在蔓延，全球的經濟只壞不好，加上美國的破壞，兩、三年以至五、六年都未必會恢復。還有美國正在醞釀的金融危機，經濟前景惡劣。

香港不變革，按現時趨勢，今後幾年都會不景，不景之年，人民不積穀防饑，政府不儲備糧草，怎樣應付？從現在開始，特區政府要好好規劃這幾年不景下的財政開支，不能浪費，也要多留儲備應付全球可能突發的危機。立法會議員的責任本要督促政府應付危機，如今竟然有部分變成破壞，不以社會整體安危來考慮，這是香港的不幸！

疫情是政府和社會最大的挑戰，控制不了疫情，即使投放幾千億元來紓解民困，也無效果。本地疫情可以反覆，外來疫症也可以因防守鬆懈而爆發，疫苗亦未必可以解救。在這一、兩年裏，香港只能倣效內地和澳門嚴陣以待，時刻警惕，不讓疫情進一步打擊不景的經濟，成惡性循環之勢。

當然，香港還有內地可以依靠，疫情凸顯了內地制度與政策的優越性。即使美國攻擊，中國的經濟與社會在今後幾年仍會是全球最佳表現者。香港是投靠英美，任由港獨攬炒，還是與內地合作？