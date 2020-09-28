香港反中亂港政黨和政客，今後參選立法會和在立法會中充當反對派角色的政治空間，已被大大壓縮，因為《港區國安法》已對他們的參選劃出了框框，對他們在立法會內的表現展開監察，只要觸犯了法律，就要被清理，受到懲罰。

以反對派的狡詐和利益考慮，當下風頭火勢，他們中的一些人會調整策略，假裝「改頭換面」，以避風頭，只要在今後的選舉中能混進「參選人」行列就是「勝利」。他們知道，以香港選民「六四比」基礎，以他們「當前處境艱難」，不得不作「策略調整」，必能獲得「昔日粉絲」的諒解，哪怕言不由衷，說些「今日之我否定昨日之我」的氣短話，也是有可能當選的。抱有這種想法的反對派，不會輕言「散夥」，也不會覺得面子上有啥不好看，他們本來就是無恥之徒，臉皮奇厚。這樣的政黨和政客，大概還能再玩多幾年選舉。

當然，社會輿情和當局對他們進入立法會的表現要盯得緊些，有人膽敢捲土重來，故技重施，又在立法會內大玩「攬炒」，不把國安法放在眼裏，那就立刻DQ，將其掃地出門。對此，現階段立法會內就要「修訂」好議事規則，對有人搗亂破壞，可當場採取行動，以保障立法會正常運作。

這樣的較量，今後恐怕會打幾個回合。只要當局抓緊抓嚴，就能讓反對派最終沒戲。他們自身將被「改造」，出頭鳥、挑釁者將會消失。懂得「面對現實」，知道「胳膊擰不過大腿」，又對立法會豐厚薪津很着緊的，會把自己轉身成為朝廷可接納的「忠誠反對派」，充當政治飯桶。不過，這還要看他們的選民粉絲會不會對他們大失所望，會不會再支持他們。到了這一步，傳統上橫行霸道多年的反中亂港政黨、政客就算基本完蛋也。

此乃事物矛盾的發展法則——反對派以挑戰和破壞香港的國家安全開始，以被國家安全法打垮而告終。這樣的規律和結局，反對派中的一些蠢人至今還沒有看清，還在幻想風雨之後他們還有明天，還能見到彩虹。