有「反華急先鋒」之稱的美國參議員魯比奧，日前在一個公開場合指出，台灣是中國大陸的「紅線問題」，美國必須小心謹慎行事，不要高度挑釁，避免引發衝突。因為中國大陸在必要的時候將會透過訴諸武力的方式來行使對台主權，而美國不可能幫助台灣在與中國大陸的全面衝突中獲勝。

作為一名老牌反華政客，魯比奧一向唯恐天下不亂，但在台灣問題上能有如此清醒的認識，可謂相當難得，這大概就是「當局者迷，旁觀者清」。最近這段時間，美國為了遏華而頻頻打台灣牌，兩名高官先後訪台、破天荒向台出售七種武器等等，逗得台灣當局心花怒放，在自我膨脹之下，更加肆無忌憚地挑釁大陸，一步步將兩岸推向戰爭邊緣。而許多台灣民眾也受到政客煽惑，以致盲目自信，總是認為大陸不會以武力攻台。其實正如魯比奧指出，台灣問題是中國大陸的紅線，如果有必要，北京一定會訴諸武力。

君不見台海戰雲密布，解放軍殲20隱形戰機已進駐浙江衢州空軍基地，只需約十五分鐘即可到達台灣。有台灣的所謂軍情專家故作鎮定，指殲20短期內不會構成太大威脅，只有完成支援需求的整體作戰能力，才會存在一定的威脅。這分明是自我壯膽，台軍拿甚麼與解放軍抗衡？就憑那些七拼八湊的美國軍火？

頭腦稍為正常的人都知道，台灣根本沒有實力與大陸對抗，一旦開戰，就意味着滅亡。據說，美國國防部最近十年對台海大戰進行過十八次兵棋推演，每次都是中方獲勝，美軍失敗。姑勿論兵棋推演是真是假，美軍不想介入台海戰爭，更不想替台灣賣命，這是毫無疑問的。當年解放軍炮擊金門，美軍一度派出軍艦為台軍護航，豈料當數艘台艦中彈後，美艦即逃之夭夭。

歷史並不如煙，蔡英文當局挾洋自重，甘願充當美國遏華棋子，到頭來只能摧毀台灣，淪為千古罪人。