香港地乜都貴，樓價固然係全世界最貴，生活指數高，市民生活水平卻每況愈下，衣食住行，唯獨衣服沒有大幅漲價，因為時裝在很多人心目中變成了奢侈品，朝不保夕，沒有心情買衫扮靚，衣可蔽體便算，大型連鎖時裝店都執笠了很多間。食物加價，尤其是鮮肉價格，很多基層嘆「食唔起豬肉」。快餐店的飯盒最基本款式四十多元，一日三餐食飯盒都要百多元。

有數得計，未計供樓交租，食飯一個月要三千多元，還有交通費也是小數怕長計。如果要跨區工作，每日三、四十元也很平常。港鐵聲稱的「可加可減」機制，變成「只加不減」，雖然年年賺錢，但加價卻不手軟，市民為了搵食，返工要準時，難道為了省錢，早上繁忙時間坐電車由筲箕灣到西環嗎？省時間無奈被迫乘搭港鐵，好像被人收買路錢，服務卻沒有改善，近年經常出現事故，累及打工仔，實在教人氣憤。政府作為大股東，有盡力去改變這個不公平的現象嗎？

出門件件事都加價，人工卻一直沒有加，最低工資也要凍薪兩年，在疫市有工作做已經要還神。畢業變失業，八個青年有一個沒有工作，又付不起高昂交通費，遲早香港會出現像日本的隱青，足不出戶多年，死了屍體發臭也沒有人知。

有隱青亦有隱老，香港沒有全民退休保障制度，長者要靠儲蓄度過餘生，百物騰貴，一分一毫都要小心使用才能避免坐食山崩，無事出街少破財，沒有必要都是留在家中較省錢。

無能政府冇靈魂，施政失當，市民叫苦連天，近年能讓人感到受惠的措施少之又少，鳳毛麟角之中，可以略提的就是長者交通費優惠，每程只需兩元。減省昂貴的車資船資，銀髮族才有機會出外保持與社會接觸，不用與世隔絕，孤獨終老。一闋又一闋港人的悲歌，聞者心酸，見者流淚。