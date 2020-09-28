因應新冠肺炎疫情，港深兩地厲行檢疫隔離措施，如非每天兩邊進出的貨車司機，每次過關都需要檢疫十四天。怪不得一向兩地生活的朋友說，要跨越距離短短一百米的深圳河需要二十八天。計算辦法是如果有要事需要往深圳一轉，香港往深圳過關後，先往指定酒店檢疫，隔離十四天後，即日辦事完畢後回港，再要十四天檢疫隔離，所以說兩地距離要二十八天。

根據一九年數據，通常逗留在廣東省的香港永久性居民中，非居港人口超過四十一萬。跨境上班人士逾四萬三千人，當中一萬七千居港，二萬五千居內地。跨境學童二萬七千人。即是說，如果沒有檢疫問題，每天深港兩地往返者有七萬人，這裏已經未計那些穿梭兩地居住、不定期往返的香港居民。可見如何盡快解決深港澳三通健康碼，是不少香港居民的基本生活需要，也是及早恢復香港經濟的唯一出路，香港經濟沒有條件單靠本地消費、缺乏外來遊客的支持而復甦。

單單筆者相識之中，需面對檢疫問題者大有人在，解決辦法各異。最頭痛的是在深圳安家、每天到港上班的人。有好幾個朋友都是因為內地房價比香港便宜，索性在內地置業安居，每天乘東鐵或高鐵來回，本來一切有序，花在來回交通的時間仍然能夠掌握，如今卻因檢疫問題亂了套。有人的解決辦法是工作優先，惟有暫時放下深圳的家，在香港長期租住酒店，每天花四、五百塊房租，計算起來也是一筆不小的額外開支。也有收入不是太高住不起酒店的，只能回父母兄弟家寄住，這次一住七、八個月，對大家的不方便可想而知。

另一位朋友家住香港，在東莞上班，疫情前每周往返一次，在東莞有居所，周五下班回港與家人共聚，到周日晚或周一大清早回東莞。如今因為有檢疫隔離，回港安排暫停，只能苦等深港兩地互通的健康碼，盼及早推出，好能繼續兩邊走，維持家庭生活。

有朋友從大學退休，也是因房價較香港便宜，搬去深圳居住，在台灣接了一份兼職教學工作，本來每周五經香港飛台，周一早上飛回香港上深圳，如今因檢疫隔離，台灣的兼職工作中斷。據居住深圳和東莞的朋友說，他們那邊已恢復正常生活，晚上人群照樣外出吃喝玩樂，好像疫情全都過去一樣。

當作疫情全都過去的想法自然不對，內地不少大城市還時常出現感染案例，雖然他們多數分類為境外輸入，仍然不應掉以輕心。人群聚集，不保持社交距離始終不妥當，隨時可能爆發下一波疫情，到時又要重拾嚴厲防疫措施，對大家都不便。