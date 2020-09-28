海洋公園獲港府五十四億元撥款吊命一年，但在疫情打擊下閉園多月，經營雪上加霜。最近重開即搞搞新意思吸客，當中包括讓遊客在人工湖邊進行直立板瑜伽，或在水族館內冥想和做瑜伽。消息曝光即引來陣陣訕笑，不少網民在社交平台轉載有關消息，揶揄活動騎呢，不知是哪位蠶蟲師爺想出來的屎橋。

筆者倒覺得，今次海洋公園贏得輿論關注，大收宣傳之效，算是成功。在速食文化盛行的今日，所有話題都是一閃即逝，要成功引起人們關注，騎呢反而能殺出一條血路。須知海洋公園來來去去就是那幾款玩意，海豚海獅早就沒有新鮮感，在園內做瑜伽從來未試過，故消息一出即引來輿論起哄。有人談論始終勝過無聲無息，哪怕是冷嘲熱諷。

問題是，單靠這些騎呢點子只能收一時宣傳之效，無法長久，五十四億元很快燒光，捱過今年，明年又如何呢？新冠肺炎疫情雖然已見回落，但冬季會否有第四波大爆發無人能知，旅遊業何時才能回復正常更是天曉得，即使旅遊氣泡和健康碼搞得成，還有沒有內地旅客肯來也成疑問。經過去年反修例黑暴，中港矛盾一發不可收拾，要是內地旅客來港後遭暴徒打砸「私了」，別說海洋公園死得，整個香港也是一樣；如果沒有內地旅客來港，單靠外地旅客支撐，固然養活不了一個海洋公園，香港經濟亦遲早一命嗚呼。

不知港府廢官可有想過這些問題，還是像海洋公園的管理層一樣，做一日和尚敲一日鐘。香港回歸廿三年來不斷沉淪，海洋公園由盛轉衰正是特區日薄西山的縮影。香港的問題和海洋公園沒有二致，都是「人」的問題，管治班子既無能力又無意志，廿三年來一味頭痛醫頭，見步行步，終於令小問題變成大問題，積重難返。既是如此，倒不如撈回老本行──賣地炒樓，收回海洋公園地皮建屋，增加庫房收入，一了百了。