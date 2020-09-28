泛民主派剛完成了民意調查，決定未來一年是否留任立法會，據說本周二就有調查結果，無論結果如何，泛民都將面臨分裂。

如果民意調查顯示，支持留任者超過半數，那可麻煩。因為早前多次的調查反映出，反對留任者佔絕對多數，達六成多至八成多人不等。若然今趟的結果相反，定然會惹來造馬之嫌，主辦者是跳進黃河也洗不清，反對陣營一下子便得散架。

如果民意調查顯示，支持留任者少於半數，麻煩還是省不了。到時候，反對派議員就會馬上分裂為兩大類，其中一大類又要劃分出兩小類。

反對留任的受訪者，本來是期望泛民議員能集體辭職，惟其如此，才可以達到「攬炒」目的。但部分泛民議員不是這麼想，尤其是代表功能組別的一批老早就想好砌詞，他們以留守議會替業界發聲為由，不會輕易辭職，將來恐怕要跟攬炒派狠狠吵一架。

即使功能組別的泛民議員能夠找到藉口，賴着不走，按理直選議員也沒有霸着茅坑的理由吧。實際上卻未必，泛民直選議員之中，亦有人自始至終反對離任，對民調也採取不置可否的態度。

要知道，立法會議員的薪酬加津貼，每月高達二十萬元，平日在議事堂上幾乎甚麼也不用幹，吵一陣、鬧一陣，不停叫主席點人數又敷衍一陣，日子便混過去了。這樣一個「肥缺」，就如天上掉下來的餡餅，不吃白不吃，好些人是不會輕易放棄的。

由是檢點下來，泛民議員就可能分裂成三批，找到藉口不走的功能組別議員是一批，老大不願而又非走不可的直選議員是一批，直選議員之中賴皮不走的又是另一批。反對派一朝三班子，彼此是其所非，而又非其所是，內鬥的激烈程度肯定猶勝於對外鬥爭。這樣一場鬧劇，定然煞是好看！