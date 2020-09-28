新冠肺炎疫情下百業蕭條，失業率創新高，尤其是年輕人失業嚴重，大學畢業都難搵工！老友傳來一首七言詩，十分抵死：失業半年返職場，劏雞還神燒炮仗。開工本應喜洋洋，誰知世態變炎涼，掃地阿嬸識雞腸，看更得過文學獎，學士碩士唔馨香，皆因博士也在場。助理一職百人搶，人工一定唔理想，八九千蚊算中上，十二個月無雙糧……

整首詩笑中有淚！疫情重擊香港經濟，多個行業凍薪或削減人手，飲食、零售、旅遊固然係重災區，幼稚園喺疫情下更經營困難，已有至少七間停辦或將停辦，幼師人手過剩，未來又面臨裁員潮，有心為社會培植未來花兒都真係唔容易！

據悉，今年六至八月，二十至二十九歲失業青年大軍超過七萬三千人，按年急增八成一，每八名青年有一人失業，其中二十至二十四歲失業率更高達百分之十八點五，每五人有一個失業。「蒼涼有時，繁華有時」，目前卻是蒼涼無盡頭，繁華難再惹人愁！早前體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國講到演藝界失業情況時一度哽咽落淚，日前佢出席電台節目再炮轟政府一直未向業界提供更多援助，又形容業界喺疫情打擊下水深火熱，估計業界有逾十萬名自僱人士，唔少人已經失業八至九個月，但政府只向業界人士派發七千五百元一次性資助，而且只得四萬人受惠。

馬逢國都算勇於為演藝界發聲，而有道是「未經徹夜痛哭者，不足以語人生」，老朽相信佢返到屋企，以其如此感性，說不定徹夜涕泗交流，痛哭到雙眼腫到雞蛋咁都未定。相比起勞福局局長羅致光懶理近二十五萬人冇工開，死都唔肯成立失業援助金，老朽內心納悶：唔通呢啲就係做議員和為官嘅最大分別？賈誼《治安策》談時局說「可為痛哭者一，可為流涕者二，可為長太息者六！」古代官員比之今日嘅高官，似乎又太感性了！