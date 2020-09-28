美國加速推動以色列在中東地區與其他阿拉伯國家建立正常關係的同時，單方面宣布恢復聯合國對伊朗的所有制裁，包括武器禁運，更揚言向不實施制裁的國家採取禁制措施。這項制裁即時遭歐盟及伊朗反擊，批評美國在沒有聯合國授權下，不能單方面宣稱繼續執行聯合國的制伊行動。事實上，美國今次獨斷獨行的宣布，既不合法理，也不符常情。

歐盟外交和安全政策負責人表明，美國已在前年單方面退出伊核協議，並不是各國與伊朗間核協議的參與國，無權根據安理會決議啟動快速恢復制裁措施，重申核協議各方對解除制裁的承諾仍然有效，意味核協議參與國仍認為能夠透過商討，解除伊朗被指擁有大殺傷力核武的危機。

伊朗當然不會甘心於美國的壓迫，伊朗總統魯哈尼發表電視講話，強調伊朗永遠不會屈服於美國的壓力及霸權行為，指十五個安理會成員有十三個反對美國，並支持伊朗核協議，而安理會亦不以美國單方面制伊做議題討論。

伊朗駐聯合國代表團發言人稱，全世界都知特氏今次行動是為了大選，譏諷華府幾乎每星期都有新的宣傳，但這些施壓顯然會失敗，更會將美國推向孤立。

根據二○一五年的伊核協議，聯合國對伊朗常規武器禁運將於下月十八日到期，美國突然單方面宣布恢復聯合國對伊朗的所有制裁，但伊核協議有多國為締約方，大部分安理會成員都認為，已退出核協議的美國無權重新實施聯合國的制裁。今次特朗普制伊的決定，給人感覺是要騎在聯合國安理會頭上處事，對該項核協議的締約國看不上眼，但這股氣燄在現今世界已經使不得，首先今天的美國並不能隻手遮天，其次是國際間對法理共同認受及尊重的意識增強，外交政策必須符合國際法規，不能讓某些經濟及軍事強國為所欲為，或許今次制伊是特朗普測試水溫看反應吧。