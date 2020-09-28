九月中旬，上海市委副書記廖國勳調任天津市長；此前的七月下旬，山東省長龔正調任上海市長。滬、津前任市長應勇、張國清，分別調任湖北、遼寧省委書記。兩大直轄市先後換將，牽動未來人事布局。

京津滬渝四大直轄市，在中國是具有特殊地位的政治高地，但四市又可分為二檔。京滬無論政治還是經濟，都是一線城市，市委書記慣例由政治局委員兼任。津渝在經濟方面不及廣深，位於二線行列，在政治上，津渝市委書記並非一定「入局」，重慶自一九九七年升格為直轄市之後，前四任市委書記並未高配，自二○○七年後才佔得政治局一席之地；而天津書記在二○○二年「入局」前，亦曾有十年時間只是普通正部級幹部。

至於市長的地位，同樣體現差異。這方面，北京一枝獨秀，不僅津渝難以企及，上海亦稍遜風騷。過去二十多年間，北京的八任市長中，賈慶林、王岐山、郭金龍都由資深省委書記調任，劉淇、蔡奇、陳吉寧是中央或國務院系統正部級官員；惟孟學農、王安順是由北京當地副書記歷練多年順位升接市長，但兩人均遭遇仕途滑鐵盧，貶謫二線。賈、王、劉、郭、蔡後來均順位升任書記並躋身政治局。可見，北京市長雖是京城二把手，但地位和機遇都在外省省委書記之上。

上海市長是本土化程度最高的崗位之一，三十年來，黃菊、徐匡迪、陳良宇、韓正、楊雄、應勇都是由市委副書記升遷，龔正是第一位直接外調的市長。其中，黃、陳、韓亦順位升任書記並「入局」，徐匡迪雖然未「入局」，但調任全國政協副主席兼中國工程院院長，位居國家領導人，惟楊雄到齡退休。

天津市長中，只有張立昌於一九九七年繼任書記，但到二○○二年才進入政治局。其後的李盛霖、戴相龍止步正部；黃興國在代理書記一年多後被查落台；王東峰則由天津市長調任河北省委書記。

重慶直轄以來的幾位市長，更是官運不佳，無一「入局」。前兩任市長蒲海清、包敘定，分別調任國家冶金局局長、中國國際工程諮詢公司總經理，以正部級屈尊副部級職務。冶金局早已撤銷，中諮公司更降格為正局級。接下來的王鴻舉、黃奇帆，前者受排擠而提前退休，後者歷經風浪涉險過關。第五任即是張國清，先後調任天津市長、遼寧書記。現任市長是由成都市委書記升遷的唐良智。因此，津渝市長的重要性遠不及京滬，「入局」屬個案。

總體來說，京滬市長含金量較高，而北京作為天子腳下，更略勝一籌，升接書記而「入局」的機率最高。從應勇、王東峰、張國清等人的調升來看，滬津渝三市市長地位略低於外省省委書記。應勇新冠肺炎疫情期間臨危受命，由上海市長調掌湖北，被視作重用。故三市市長調任省委書記，是仕途上升的體現，未來更上層樓的希望增大。當然，這只是基於以往的梳理分析。在新時代新常態下，擁有浙江從政經驗的龔正、廖國勳，前景均相當看好。