正論：環保減廢全觸礁　無能政府百事哀

港府空喊環保口號，蹉跎歲月，一事無成。繼垃圾徵費計劃胎死腹中、屯門廚餘回收廠遭政府收回土地後，原擬三年後投入運作的廢紙回收廠「還未出師身已死」，承辦商拒絕再玩交回土地止蝕離場。一而再，再而三，港府的減廢措施「瓣瓣衰」，折射環保政策天殘地缺，當局搞環保不過葉公好龍。

本港廢紙量之多毋庸贅言，從數年前內地拒批廢紙配額一度搞得「廢紙圍城」已可見一斑。實際上，廢紙一直位列本港都市固體廢物第二位，前年堆填區的廢紙棄置量達九十八萬公噸之巨，較一四年大升四成，惟回收量卻逐年下跌。隨着堆填區即將飽和，為廢紙尋求出路已是刻不容緩。港府終於知衰，前年急急推出屯門環保園四幅地皮供興建本地廢紙回收再造廠，同年九月由一間中資公司投得，租約廿年，月租約四十萬元，預計投入運作後每年可處理三十萬公噸廢紙。

然而，理想很豐滿，現實很骨感。消息指有關公司最近已同環保署商議交回土地離場，白交兩年逾千萬元租金亦在所不惜。原因很簡單，在欠缺配套和政策支持下，在港經營回收廢紙的投入與收入完全不成正比，不僅經營成本比內地高得多，興建廠房更是大數目，還要面對安裝水電設施等問題，連同將產品運回內地的加工成本及運費，根本難以維持。最要命的是，港府限制承辦商不能從外國採購廢紙，變相要與內地及海外紙商爭奪本地廢紙，令成本進一步被推高，無利可圖只好損手離場。

如果說，廢紙回收廠觸礁只是個別事件，那麼，搞足十五年、自前年提上立法會後開了十六次會議、原定今年底推行的垃圾徵費計劃無疾而終，又可作何解釋？更不必說，屯門環保園廚餘廠跟廢紙廠殊途同歸，自今年七月停止廚餘收集後，近期又因廚餘處理量未符合政府要求而宣告停業，兩者同樣爛尾收場，難道又是巧合嗎？世界沒有這麼多的巧合，無能港府搞環保「得把口」，頭腦發熱拍心口決定，卻從來沒有長遠計劃和配套安排，開了個頭便任由業界自生自滅，還以自由市場作擋箭牌大條道理卸責，減廢措施不衰完一瓣又一瓣才怪。

說來實在羞愧，本港減廢起步比其他發達地區落後豈止十年，單是台灣，早在九七年已推出資源回收計劃，不僅加強教育和宣傳，更成立回收基金及提供補貼，建立完整的回收網絡，直到○六年實施垃圾強制分類，事半功倍；南韓的回收政策起步更早，直到今天廚餘回收率超過九成四，成績斐然。別人做得到，香港做不到，問題顯然出於「人」的身上。港府廢官向來是語言的巨人，行動的侏儒，加上市民回收意識低下，單靠個別回收商單打獨鬥，沒有好結果就是必然結果。

誠然，有人的地方就有垃圾，但只要多管齊下，減少垃圾完全可以做到。當其他先進城市在源頭減廢上獲得顯著成效，創造大量職位及經濟效益，港府卻連垃圾分類這麼簡單的事都做不好，執政者知道醜字怎麼寫嗎？一旦各個堆填區爆滿，難道連維港都要用來堆填嗎？