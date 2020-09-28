功夫茶：佔中六年未落鑊　放生漢奸真兒戲

證監會龜縮寧玩社交網，都懶查壹淫媒股價異動；流年易逝，話咁快又金風瑟瑟，白楊風蕭蕭，古時候，各省死罪人犯就要秋後問斬！之不過，大家睇吓一身都係罪、被內地官媒稱為叛國禍港四人幫之首嘅漢奸黎，於今日佔中六周年，身負國安法重罪、串謀欺詐以及多項非法集結等罪名，依然被保釋外出，任其空懷惡意，日日出來風騷廢噏無謂，其指揮策劃佔中之罪更係不了了之，唔通真係國安大法都唔及漢奸狂妄？

治亂世用重典！刑不當罪，梗大鑊！古人說，賞一惡則眾惡多，「刑不上黎智英」不脛而走又豈是無因？律政司一味放生，證監會話助警調查冇下文，仲要口水多，冇尿屙！漢奸黎仲唔手毛長、性慾強咁扮晒得戚咩！佢撰文廢噏死撐十五被捕人士係小市民，何德何能操控股價，指佢哋只係以買股票方式「抗議警方搜查壹傳媒」喎。阿哥，呢啲咪叫屎棍支桌子──臭架子囉！經常有人手持標語去將軍澳壹淫媒大樓抗議示威，高舉「嚴懲漢奸黎智英，國安立法一鋪清」橫額，或高叫「賣國賊」，要求將佢「即時正法」，呢啲正義呼聲響徹雲霄，佢就借咗聾耳陳隻耳，詐聽唔到！

有學者就狠批漢奸黎公開為壹淫媒股價異動案被捕十五人發聲離譜，並試圖將股價不正常上落同新聞自由扯上關係。嗱！呢啲咪就係證監會唔肯做嘢寧做縮頭龜惹出嘅禍囉！若然證監會公開透明快速調查而唔係玩社交網絡，賊過興兵教人防範媒體騙局，如此失焦，分明話畀人聽漢奸黎連金融股票市場都有保護傘！《港區國安法》實施至今就快三個月，漢奸黎日前喺社交平台直播時就話，香港言論自由正被收窄，又指香港已失去靈魂。有學者就直斥佢廢噏，指香港失去靈魂嘅始作俑者，恰恰就係漢奸黎等反中亂港分子，肆無忌憚唱衰香港，日日用口亂放屁刷存在感，試問香港嘅言論自由何來收窄？這不是自打嘴巴嗎？

反中亂港永遠走在最前線嘅漢奸黎一早將自己靈魂出賣給美爹，自己出賣靈魂「為美國而戰」，連鄉親都恥與為伍，要與之割席，踢其出族譜；之不過，人稱「避政司司長」嘅鄭若驊一直為其伸出保護傘則是路人皆見，佢甫上任席不暇暖就以「證據不足」放生漢奸黎嘅政治黑金案，迨至違法佔中案，又以「證據太多」睇到佢反晒白眼而束之高閣，真箇欲赦之罪，何患無詞！

各位街坊，果真係時光易逝，違法佔中案至今已足足六年喇！唔好話洗廁所，漢奸黎腳毛都冇損過一條，仲日日反過來廢噏香港冇靈魂！功夫茶睇見廢官日日喺度清談國安法，開壇不作法，殺雞儆猴都唔識，任由漢奸黎搞到香港七個一皮，豈能不嘆一句：有法不依真兒戲！香港沉淪，司底驊應負最大責！