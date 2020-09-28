世界視線：大法官人選確定　民主黨陷入兩難

美國總統特朗普宣布，提名保守派女法官巴雷特接替月中逝世的金斯柏格。一如外界所料，特氏採取快刀斬亂麻策略，參議院將於下月十二日舉行聽證會，爭取在十一月大選前進行表決。

由於巴雷特在墮胎、同性戀及宗教自由等議題上立場極為保守，甚至有評論指，她有可能推翻高院之前保障婦女墮胎權的《羅訴韋德案》，對於共和黨基本票倉之一的福音派基督徒選民來說，是不二之選。此前有報道指出，除了巴雷特，特朗普曾考慮提名立場較為溫和、拉丁裔的亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官拉戈亞，特氏最後選定巴雷特，與其一貫放棄中間選民、致力鞏固基本票源的做法相一致。

隨着「反特派」大將、猶他州參議員羅姆尼開腔力挺大選前展開大法官提名程序，巴雷特在參議院過關幾乎無任何懸念。事實上，民主黨除了在參議院票數不足，以何種姿態詰問巴雷特，某程度上也陷於兩難。之前的卡瓦諾作為男性，民主黨人可以肆意指控其有「性侵」女性的「前科」，簡單說來，左派攻擊處於「優勢性別」的男性候選人，可以火力全開，「無罪推定」的原則也得讓路；然而面對女性候選人，如何在攻擊之餘避免「打壓女性」之嫌（巴雷特提名如獲確認，將是第三位最高法院女大法官），實在考驗他們的智慧。

民主黨唯一可以做的，就只是拿意識形態說事，質疑巴雷特的信仰會否凌駕法律判斷，但如此一來，民主黨人所謂大選年總統不應提名大法官的說詞，就難免破功。試想想，如果真的只是「程序正義」問題，民主黨為甚麼不公開保證，只要特朗普順利連任，他們將會投票支持巴雷特的提名。

都說特朗普有權用盡，「剝奪」了選民的選擇權，他有政治私心毋庸置疑，特別是今屆大選勝負難料，他已明言最終很可能由最高法院解決爭端，在此情況下，多委任一個自己人可享多一分安心。問題是，特氏的選民授權的確是去到明年一月，以今時今日美國黨派政治的壁壘分明，如果主客易位，民主黨掌控府、院，他們也肯定不會放棄這個黃金機會。