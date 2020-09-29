功夫茶：劏房租管又齋噏　一味研究唔實行

常言道：不如意事十常八九，神愛世人，都唔係日日有米派！嗱！人生百態唔怕你奇，唔怕你怪，最怕你姓賴！大家都知道，香港基層「房事」問題十分嚴峻，無能政府增建公屋一味靠聲大又冇貨賣，基層望上樓等到頸長眼出血，依家仲有二十多萬人屈喺呎租甚至貴過豪宅嘅劏房，喺咁嘅背景下，政府惟有整色整水喺今年四月成立劏房租務管制研究工作小組，研究如何遏制租金讓基層「房事暢通，生活輕鬆」！

講真，以碌碌無能嘅政府處事，乜鬼都要拖！呢，違法佔中已六周年，漢奸黎等三十九名主要搞手仍未落鑊，你就知呢個政府幾咁廢！依家劏房租管又係威係勢，小組至今已召開過四次會議，嚟緊嘅周六，即十月三日又舉行首次網上公眾論壇喎！小組主席呼籲關注人士踴躍參與，並指現時已邀請研究機構及相關專業人士進行研究，以深入了解劏房戶情況、定義「劏房」一詞，並研究租管實施對經濟嘅影響喎！

嗱！有關小組早前到訪九個地區嘅劏房、板間房及天台屋等住戶，認為劏房居住環境不理想，有老鼠及木蝨，又發現濫收水電費、不簽租約等；其實，即使冇實地調查，市民喺電視新聞、本報「探射燈」報道，都睇到劏房客屈居斗室嘅淒涼，廁所板上放飯餸，衞生惡劣唔使實地考察都領略到！阿哥，一碟餸好唔好食，吃一、兩箸都知喇！使唔使食晒成碟吖？依家又話要再討論，討論完又再研究，研究完又再諮詢，沒完沒了，根本就係蹉跎歲月！仲話已委聘機構研究劏房嘅社會問題，希望完成五千個訪問，估算全港劏房戶數量，當中亦會涵蓋工廈、寮屋及地舖劏房，小組主席形容目標「非常進取」，研究機構期望明年二月初可提交報告。

呢，依家叫你搞個劏房租管啫，搞到好似要解決人類生死問題嘅學術研究咁，難怪有人擔心政府只停留喺研究階段而不會實行。咁又係噃，淨係研究「劏房」一詞定義，又要搵港大法律團隊進行；至於經濟範疇又由中大經濟系副教授負責，阿哥，唔打得都嚇得喇？嗱！做完一輪大龍鳳，究竟幾時落實劏房租管，而劏房住戶才可以受惠？或政府對劏房戶嘅租金津貼何時可實行？呢啲先係重要及問題核心吖嘛！家陣政府一味齋噏、研究，好似大猩猩拍晒心口話租管應帶來雙贏局面，若租管落實後嚇怕業主，租客也冇好處，指政策及「劏房」一詞嘅定義，不宜太鬆亦不宜太緊。咁即係點呢？即係講咗等於冇講囉！呢啲所謂政策，落得水草綁豆腐，不堪提！講來講去，廢官無能又剛愎自用，本報花唔少人力物力覓到大量可建公屋嘅棕地，廢官卻要倒錢落海，你話有乜辦法劏房戶唔屈到一肚火想搞「房事革命」吖！