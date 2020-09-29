正論：立法會毒瘤漸消　再無藉口不作為

立法會本來是莊嚴議事廳，近年卻淪為鬥獸場，反對派拉布叫囂衝擊搞破壞，建制派因循怠惰交不出成績，今年是換屆之年，卻因為疫情押後選舉，全國人大常委會早前決定現屆立法會繼續履行職務不少於一年，有議員以政治掛帥，不滿這個安排，決意不接受延任，再加上之前懸空的議席，反對派在議會的影響力將會逐步減低。

立法會議員陳志全和朱凱廸早已表明不會延任，昨日去信立法會秘書處，表明二人於九月三十日後不繼續出任現屆立法會議員。二人可說是議會的破壞王，經常滋事及被逐出議事廳，六月時候更齊齊涉及潑臭水，被立法會追討清潔維修費，他們求去肯定不是議會的損失，甚至有人慶幸立法會的毒瘤又少兩個。其他泛民主派雖然口口聲聲「齊上齊落，共同進退」，但卻各懷鬼胎，有的戀棧權位，有的靠議員薪津維生，總之推三推四，聲稱以民調為依歸，但門檻卻隨意改變，總之龍門任搬，無論今日民調報告如何，相信泛民主派留任大有人在，只是議席再次減少，本來已經不夠數目阻撓法案通過，現在猢猻四散，更加不成氣候。

特區政府對這些反對派議員應該是又愛又恨，恨的當然是泛民逢政府必反，近年變本加厲，連民生議程也千方百計拉布阻攔，令不少項目進度大為滯後，官員上議會又被百般羞辱揶揄，針鋒相對，火藥味極濃。然而一個銅幣有兩面，泛民主派愈做愈過分，癱瘓立法會，失去民心，政府更大條道理把所有施政問題推卸在議員不合作，把反對派當作自己遮醜布，既是敵人亦是盾牌，若果泛民一去，以後政府還有藉口不作為嗎？

回歸廿三年，特區施政天怒人怨，無論政治氣氛及民生俱大幅倒退。港人治港，特區政府以及建制派議員有負中央所託，交出慘不忍睹的成績表。別的不說，單就涉及國家安全以至中港關係的課題，《基本法》廿三條及國民教育，有哪一條辦得到？廿三條立法當年功虧一簣，正是建制派籠裏雞作反，倒轉槍頭插政府一刀。政府連自己人都管不好，又怎樣收服反對派？就是因為廿三條遲遲未立法，牛鬼蛇神肆無忌憚，才會引發反修例暴潮，止暴制亂無期，中央緊急關頭推動人大訂立《港區國安法》，為特區政府「補鑊」。

港府一塌糊塗，建制派一盤散沙，雖然一直擁有立法會主導權，但自己不爭氣，讓議會沉淪。現在終於等到敵人逐漸退場，國安法把關，絆腳石一一消去，大好機會重拾立法會秩序，還不大展拳腳，還待何時？難道又等下一屆選舉，能否掌控立法會主導權仍是未知之數。

最怕是冇靈魂政府執迷不悔，不做正事挽回民心，反而乘立法會無人擋路而強推明日大嶼人工島填海工程，建制派倘做其橡皮圖章，大開綠燈，讓工程開展，恐耗盡萬億元儲備，把特區推向萬劫不復深淵。觀乎高官最近言行動靜，對明日大嶼猶自死心不息，恐怕這噩夢終會成真。一念天堂，一念地獄，特區政府究竟會重回正軌，還是走上不歸路，大家拭目以待吧！