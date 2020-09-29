神州觀察：生產事故天天有　安監漏洞永不絕

每一起安全生產事故的背後，必然有其發生的原因，便是海恩法則所說的三百次事故苗頭，以及上千個事故隱患，一切皆有迹可尋。有些問題更已成為行業安全生產中的通病、痼疾，如同中邪一般難以消除，以致對於屢屢出現的人命及財產損失，早就變得麻木。

重慶市綦江區松藻煤礦日前發生重大礦難事故，初步懷疑因井下輸送機皮帶燃燒，造成一氧化碳超標，當局雖派出九十餘人下井施救，及有三十多名醫護到場，惟被困十七人當中的十六人已證實遇難，只有一人或可幸免。據悉，當地安監部門於今年六月對涉事煤礦作重大隱患排查時，已經發現九個安全隱患，並責令需局部停工；七月又因違規作業遭行政處罰；至本月初，再因礦井安全監控設備未按規定進行測試而遭當局立案查處，還罰了錢，誰知依舊不管用。

對於一個屢受處罰卻仍屢屢違規生產的礦企，至少可以說明兩大問題，一是礦企眼中只有利益，安監風險意識嚴重匱乏；二是相關監管及處罰力度非常不足，並未起到應有的震懾、警戒作用，以致最終釀成是次重大事故，雙方都有無法推脫的責任。尤其是作為政府監管方，若是在第一次查出問題時就能祭出狠招，從嚴懲處，或許涉事煤礦就不敢繼續亂來，安全隱患也就不會愈演愈烈，直至無法收拾。

事實上，這類問題早已被廣泛證諸於各地煤礦、化工廠等災難事故中，當中更不乏劣迹斑斑、屢有前科的工礦企業，像貴州安龍縣早前導致十四死的廣隆煤礦，事前亦被查出七個隱患，過往多年更因各類違規問題連遭處罰；至於四川宜賓杉木樹煤礦、山西平遙二畝溝煤礦、廣西河池南丹煤礦等，哪個不是安全漏洞處處，查完又查、罰完又罰？再如江蘇鹽城去年的化工廠爆炸，出事前當地監管部門剛作過檢查驗收，不是走過場是甚麼？更荒唐的是，就在全國為此展開安監大檢查之際，江蘇乃至其他省市的化工、建築、交通運輸等領域卻仍接二連三地出事，叫人情何以堪？

這種情況於近期亦有突出反映，本月二十三日，河南許昌的校巴與貨車相撞事故造成四死九傷；二十四日，海南海口、遼寧鐵嶺、江西景德鎮、山東濟南接連因設備安裝、運油車相撞、水泥罐車爆炸燃燒和容器爆炸等事故，累計造成近三十人死傷；二十五日，華為位於東莞一幢興建中的大樓又發生火災，並奪走三條人命，亦令這個正遭受美國打壓的中國科技巨企再添劫難。都說安全生產責任重於泰山，到頭來人命只是一個個數字而已，當局每每於事後強調重視，事前卻總無所作為，災難事故如何能有效消除？