世界視線：英揆抗疫表現差　政途步向滑鐵盧

英國最新民調顯示，在野工黨在大選後的支持率攀升至四成二，首次領先執政保守黨三個百分點。民調反映，在新冠肺炎疫情失控下，公眾對首相約翰遜及執政黨的不滿與日俱增。為此，一些保守黨政客開始與唐寧街保持距離，甚至打算在周三的國會辯論上，發動針對首相的政治叛亂。

民調進行時正值英國新冠疫情第二波肆虐，官方衞生專家警告，當局在未來半年都難以為國民提供大規模疫苗接種。英國每日新增個案上周增至六千以上的新高，最新死亡人數亦突破四萬二千宗，成為歐洲死亡人數最多的國家。

英國抗疫成績在歐洲包尾，約翰遜難辭其咎。猶記得今年三月初，當英國的感染個案仍不過千時，約翰遜及其防疫專家們提出爭議性的「群體免疫」措施，希望通過全國六成以上人口受感染達致免疫。事實證明此路不通，不僅約翰遜本人染疫入院，英國亦錯過了盡快控制疫情的機會。

更為嚴峻的是，疫情失控之際正值英國脫離歐盟。首相本應專注應對脫歐後可能出現的經濟、社會及政治波動，現在卻每日忙於招架疫情。約翰遜的笨拙表現，不僅使得與歐陸一海之隔的英國更形孤單，同時亦為蘇格蘭等地的獨立運動注入了新的政治動能。

約翰遜坐上首相寶座前，曾公開宣示他對美國總統特朗普的敬仰，尤其是對其我行我素、雷厲風行的行事方式讚不絕口。約翰遜成功趕走前任文翠珊後，顯然也學足了特氏風格，不過他忽略了一個重要現實：英國是行內閣而非總統制。在美國，特朗普可以行使總統權力與國會抗衡；但在英國，約翰遜若在下議院失去了大多數黨友支持，則必定寸步難行。

這就是約翰遜即將面對的困局：目前不僅是在野黨民調支持率正在爬頭，保守黨議員亦開始對其抗疫失誤和獨斷專行表達不滿。在周三的辯論中，他們將要求唐寧街在未來推出緊急抗疫措施時，事先得到國會批准，這無疑是對首相的一記當頭棒喝，警告他政途的滑鐵盧之戰恐將不遠了。