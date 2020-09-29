香港的出路，只能與珠三角和內地合作，找出相輔相成、協同的發展戰略和路線。

今天香港能怎樣脫離內地發展？

一般生活用品，香港當然可以從全世界市場採購，但一如美國要與中國脫鈎，成本便會大增。食水、能源對內地的依賴則不易改變。

至於經濟運作，香港的國際城市功能，基本上已與內地緊密結合。

金融方面，香港主要是以A股為主的股市和相關的衍生工具市場，財富管理、基金行業也主要是依賴內地因素，連保險業亦是靠內地訂單。實際上，香港金融市場的最大資金來源，是來自不同渠道的內地資金，包括內地在海外流轉循環的外匯資金。捨這個內地因素和內地資金，香港的金融市場規模可能不如廣州，不用說與上海、深圳比較。

其次是貿易相關服務業，基礎是內地對外的進出口。即使港商，本地生產規模已差不多消失，重建不易也費時，在內地的生產規模也大為萎縮。香港只服務港商的貿易服務、物流、航運因而大減。事實上，海運方面，深圳、廣州已經替代香港，香港只餘不入港的轉運業務，連餵給港的功能也不如。若香港要與內地脫鈎，珠三角的港口城市便可放手把香港的業務接替，香港便回復到開埠前廣州外港的地位，與澳門並列，也被深圳排擠。

香港的零售市場，從新冠肺炎疫情可見，少了內地旅客，靠本地居民消費，難以恢復「沙士」之後的興旺。幾千萬高消費的內地旅客群體，是不可能由海外旅客來替代，而且不少外地旅客來港同時往珠三角，單只香港，吸引力有限。而香港若與內地關係惡劣，內地資金便不來港。當前香港最大投資者是中資企業，包括眾多企業利用香港作為海外投資的跳板和海外總部。若它們撤退，香港的投資、商業地產、就業等等都會大減。外國企業來港，亦多因內地因素和與中資企業的業務關連，中資企業一撤，便會是骨牌效應。

香港從開埠以來便是因着內地的關係而發展，英國殖民地時代抑制香港與內地的關係，但始終利用內地的經濟政治因素來鞏固香港的繁榮與發展。即使美國因韓戰封鎖中國內地，英國一直是陽奉陰違，虛與委蛇。因為它知道一旦香港與內地斷絕，經濟作用全失，作為反共基地是沒法久存的。

很可惜，香港現時的一些人，直接或間接支持「港獨」，卻無英國人的智慧和對香港安危的認識，妄自反對和排斥內地，結果不過是「攬炒」，然後雞飛狗跳，投靠外敵。