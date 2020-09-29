中美「國運之戰」，老美視中國的發展為最大威脅，欲徹底打垮而後快，其反華攻略有三，一是「革命」，二是國土分裂，三是軍事摧毀。目前老美三管齊下，來勢洶洶，三大戰略交叉配合，老美不拚盡全力不會罷休，中國則壓力再大也絕不會屈服。

老美達不到目的不算獲勝，而中國只要重挫老美，就不算失敗。老美若在中國的頑強反擊下罷戰休兵就是輸，就是大敗，就會加速「帝國衰落」，屆時，它的失敗不僅在中國戰場，而且波及世界各地，在歐洲、中東、亞洲、南美洲——凡是老美稱霸的地方，攫取和掠奪利益的地方，都會因與中國之戰失敗而發生骨牌效應。

此正如毛皇帝所說，老美到處稱霸，到處侵害他人利益，就是在自己的脖子套上絞索，總有一天世界人民會一起拉動，絞死美帝。可以預言這一天就是老美發動對華國運戰而慘敗之時，此多行不義必自斃也。

老美在一戰和二戰中是戰勝國之一，這份「榮耀」是它和其他結盟國共同獲得的，並非它自己打遍天下無敵手。二戰之後，老美和中國單打獨鬥，從未成為戰勝國，打個平手已讓它嘗到中國的厲害和不可戰勝，已讓它在國際社會氣燄大滅，已鼓舞了全世界反抗美帝的國家和人民。東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民；得道多助，失道寡助，歷史規律不可抗拒。毛皇帝「譜寫」的這首戰歌，特朗普之流當然沒有聽過，不會信，那就讓老美的狂妄無知再次碰得頭破血流吧。

老美反華攻略中的「革命」和國土分裂，令香港首當其衝，反修例暴亂就是發動香港反中亂港勢力企圖「革命奪權」、企圖實現「港獨」的一場戰役，這場戰役現在還在打。北京雖然推出《港區國安法》迎戰，但是槍炮火力很弱，遠未殲敵，「為美國而戰」的「文漢奸、武暴徒」基本無損。他們在暴亂中高舉美國旗，大喊大叫「美軍登陸、解放香港」，比老美還迫不及待，兇得很哩！