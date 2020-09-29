中美貿易戰爆發以來，特朗普不斷吹噓美國「很容易贏」。事實果真如此？當然不是。三千五百間美國公司包括不少跨國大企業最近分別入稟美國國際貿易法院，控告華府對三千二百億美元中國產品加徵關稅，部分訴訟更形容關稅「非法」。試想想，如果美國很容易贏，這些公司為何會有如此反應？

特朗普的狂妄自大完全基於一種假設，即美方加徵關稅的成本全由中方承擔。但實際上，中美經濟學家的研究都發現，加徵關稅的成本幾乎百分百由美國消費者承受。這正是羊毛出在羊身上的道理，美國消費者對中國產品依賴程度甚高，短期內根本無法在本地和國際市場找到足夠替代產品，即使中國產品被加徵關稅而提高成本，他們也只能無奈接受，可見美國消費者和美國企業才是貿易戰最大受害者。最諷刺的是，美國一方面將新冠肺炎疫情失控的責任推給中國，一方面又不得不從中國進口大量防疫抗疫物資，嘴上說不要，身體很誠實，不是很可笑嗎？原因很簡單，除了中國之外，美國找不到足夠貨源。

沒有比較就沒有傷害，第二季美國經濟大幅萎縮近三成三，中國則增長百分之三點二，兩者形成鮮明對比。特朗普企圖以貿易戰擊垮中國，迫使企業回流，結果弄巧成拙，受傷最重的反而是美國。難怪這麼多美國公司狀告華府，貿易戰不僅使他們增加生產成本，削弱競爭力，而且隨時招致報復，失去中國龐大市場，他們能不急嗎？

事實勝於雄辯，新冠肺炎疫情重創全球經濟和貿易，但是中國的外貿增長勢頭並沒有停止。今年首八個月，中國與東盟的貿易總值同比增長百分之三點八，佔中國外貿總值近一成半，使東盟歷史性超越歐盟而成為中國第一大貿易夥伴。相反，曾經是中國最大貿易夥伴的美國則降至第三位，足證其重要性今非昔比。老美手中還有多少籌碼，實在令人懷疑。