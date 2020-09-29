一葉知秋已深，轉眼重陽，想不到不經不覺，周四便是中秋節，今年剛巧亦是「十‧一」，所以破天荒地中秋節正日有公眾假期。據聞當年港英政府曾想過將中秋節正日設為公眾假期，但當時有意見指中秋節市民多數外出吃晚飯後賞月玩樂，很多人會晚點歸家，故第二天公眾假期可能更加實際，而且私企甚至公共機構亦都「識做」，會讓員工在當日早點放工回家吃團圓飯，所以多年來運作暢順，沒有招來負評。

其實做一個好政府不需要甚麼翻天覆地大動作，亦不必口嚷着愛民如子，只要施政貼地，明白市民需求，大家日子過得好，亦不會有任何怨言。可惜特區政府做不到這個基本的要求，整體民望江河日下，但看今年中秋節，試問有誰會特別好心情去慶祝呢？想去酒樓吃頓團圓飯，限四人一枱，難道一家分兩桌吃嗎？如果叫一圍餸菜，如何分配呢？所以有些酒家索性以自助餐形式放在大廳中央，叫客人自己分配，有點好笑亦有點可悲。

今年維園及多區的綵燈晚會都取消，原本「十‧一」會放煙花，但連續兩年沒有舉辦。大家想感受節日氣氛，可能只有靠買月餅，可是今時今日月餅一個賣五、六十元，一盒要二、三百元，經濟不景實在很多人都買不起，可以送月餅做人情的，相信手頭都較鬆動。基層連吃飯也朝不保夕，慈善團體或社福機構派月餅，他們才有得吃。

中秋已變得不是味兒，兩個多月後的聖誕節又會是何光景？第四波疫情可能在冬季殺到，以往尖沙咀的燈飾近年已大為遜色，百業蕭條，酒店業受重擊，亦不會有多餘錢去美化燈飾。疫戰仍未打完，還有甚麼心情去討論節日氣氛？不過辛苦搵來旨在食，若連娛樂消遣抖氣的空間也沒有，相信很多人很快會壓力爆煲。要怪就怪當家掌政的未能夠令市民好好過日子。