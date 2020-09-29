近月來香港發生了好幾宗與名錶有關的路上打劫強搶罪案，除了暴露社會治安愈來愈差之外，犯罪涉及名牌貴價手錶，是否也側面顯示了一些社會風氣的轉變？

有幾宗是金飾珠寶行劫案，匪徒掠去的貴重物品，有金飾和名錶，總失物價值超過百萬元，價值雖高，卻沒有太大特點。但是其他的劫案，似乎都是環繞名錶發生，例如有一名十五歲少年戴價值十一萬元名錶在馬鞍山遇劫，劫匪亦是十多歲的青少年。又如一名四十七歲男子在大圍港鐵站交收名錶被斬傷，被劫名錶據悉值二十七萬元；被劫男子有報道說是澳洲工程師，一說是錶行職員，被捕疑匪都是二十歲。

此外，天水圍有二十三歲男子被搶價值一百六十萬元名錶，搶匪四人蒙面，被劫男子身中多刀。據報道，事主住區內村屋，任散工，名錶已買了三年。另一宗是以為網購名錶，卻於交收時「中伏」，消息稱，事主在網上平台見有「賣家」放售三隻共值約六十三萬元的名錶，聯絡「賣家」，相約在大埔一露天停車場交收，結果被搶去六十多萬元現金。又一宗發生在尖沙咀，一間錶行男店東收舖離開時，被三名懷疑南亞裔賊人行劫，男店東身上一隻名錶被搶去，價值一百四十萬元。

這幾則新聞除了環繞名錶，另一特點是部分涉及店外私人買賣。按正常操作，高價名錶有出廠證明，出處可以追尋，不易作黑市買賣；而且價值十多萬到百多萬元的交易，怎可能單憑網上訊息便在街外交收？既沒有可信賴的店舖保證，也缺乏權威人士協助鑑定驗收，若交收後發覺名錶有損壞有懷疑，找誰賠償退貨？又因買賣的名錶涉及金額高，雙方都知對方或攜帶巨款，或身懷貴重物品，萬一其中一方意圖不軌，如何才能提防，保護自己？報道中每當搶劫發生時，匪徒不惜使用暴力，動輒揮刀傷害對方，如此危險的交易，為何仍有人膽敢去試？

舊時我們聽到的購買名錶的顧客，都是城中富商或影視娛樂界知名人士，據悉是為了自炫，也為了保值，一般市民覺得不值，很少一顧。有富商時常向記者展示的，是戴了多年、才值幾百元的電子錶。想不到時移世易，如今連無人認識的青少年也時興戴名牌手錶招搖過市。這次新聞報道其中一、兩個戴名錶者都年紀很輕，一名十五歲少年佩戴值十一萬元名錶，另一名二十三歲青年戴的名錶價值逾百萬元，難道他們不怕別人知悉動了歪心？以他們的年齡，一般應沒有足夠收入或金錢購買這些奢侈品，他們的家長又為何重金資助，難道不怕引起盜賊垂涎？