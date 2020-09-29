佔中揭開潘朵拉的魔盒，也是香港由治入亂的分水嶺，沒有佔中，就沒有往後的旺暴，更沒有去年的黑暴。一件在特區史上性質極其惡劣的反中亂港事件，背後是漢奸走狗與外部勢力相勾連，偏偏港府輕輕放下，警方拘捕四十八名佔中搞手之中，僅九男女被起訴，而且一律獲輕判；身為佔中最大金主與黑手的壹傳媒黎智英至今毫髮無損，豈不怒乎！

昨日是佔中六周年，而「十‧一」轉眼又至，不僅漢奸黎死而不僵，黑暴更是蠢蠢欲動，近來不少地區都見「光復香港」或針對「十‧一」的橫幅，民陣更揚言當日再次上街。漢奸黎連日大放厥詞，一時說香港失去靈魂，一時又替十五名涉壹傳媒股價異動案的被捕人士鼓與呼，好不風騷。既為佔中招魂，又為「十‧一」暴亂再起造勢，旁人不知就裏，哪會知道此人乃待罪之身，身繫國安重案、串謀欺詐案和多宗非法集結案？

香港號稱法治之區，事實卻是法律面前有些人比另一些人更平等，司法不是不偏不倚，而是視「顏色」判案，以致「反中亂港有金牌，愛國愛港無屍骸」成為特區主旋律。律政司司長鄭若驊其身不正，庇奸護惡，舉凡涉及漢奸黎的案件不是放生就是死拖，佔中案就此拖到不了了之。加上司法不公不正，「刑不上黎智英」成為潛規則，漢奸橫行霸道有免死金牌，特區焉能不亂？兩制焉能不敗？

香港回歸這廿三年來，就是在漢奸走狗和保護傘雙配合下引外部勢力入關，將特區搞得雞毛鴨血。本來《港區國安法》生效後，人們以為亂局終有改變，港府終肯痛打漢奸走狗，但到頭來又是雷大雨小。君不見，漢奸黎涉違國安法至今仍在保釋；其爛果報每天仍在妖言惑眾；壹傳媒股價每天仍在異動吸水，整個特區亂成一團，政府聽之任之。如此這般，難怪由漢奸黎到街頭嘍囉皆不將國安法放在眼內，皆將全面管治權當成吹水矣！