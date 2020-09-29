美國總統特朗普說，如果今次連任的選舉戰輸了，他不保證會順利交出權力。換作歷史上的任何時候，選民仍具理性、客觀時，單憑特朗普這一句話，他幾乎已不必再選下去，按理沒有人再敢支持他。

但是如今不然，很多人像瞎了眼睛一樣，很樂意用民主方式，選出一個隨時會破壞民主機制的人，世界第一民主大國竟然淪落至此，你我又徒喚奈何！

特朗普的驚人言論不止於此，早前他更說很想尋求第三度連任，甚至明言很羨慕中國國家主席習近平，可以長時間執政。過去，這類言論你任說一句，恐怕就休想再得到選民支持，但世界真的變了，人心跟以往不同，大抵特朗普再說十句、八句這樣的話，他的支持者仍會無動於衷。如今特朗普的支持度跟另一候選人拜登只在伯仲之間，有些人甚至就是喜歡現任白宮主人夠離經叛道，所以才義無反顧地力撐到底。

正因如此，筆者近年才對民主制度愈發有戒心。二○一六年，英國人公投是否脫離歐洲聯盟，有近百分之五十二的投票者支持脫歐，但是結果甫一公布，隨即有大量民眾聯署要求重新投票，儼然一派輸打贏要的模樣。

昔日英國很多人不尊重投票結果，今日美國的特朗普也聲稱不一定會尊重民意。愈來愈多人視民主如無物，總之投票結果不如我意者就不能算數，這股歪風日盛於一日。

當年英國的支持留歐派尚有一點理性，吵嚷過後，仍然願意服膺於大部分人的抉擇，沒有再把事情鬧大。至於今日，如果特朗普競選連任失敗了，可能也只會賴皮一陣子，他和他的支持者恐怕仍不至於要醞釀政變。然而，正所謂「履霜堅冰至」，今天的民主社會，已經初步展現出反民主的潮流，雖然未成大氣候，但足以讓所有人怵然為戒！