尋日係二○一四年違法佔中六周年，雖然佔中發起人、人稱「戴妖」嘅戴耀廷等九名被告全部罪成，之不過同樣公然參與佔中嘅壹淫媒漢奸黎等三十九名主要搞手，至今仍未落鑊。時光易逝，律政司究竟仲要睇幾多文件「證據」先可以提控？正如有議員話齋，佔中證據確鑿，有圖又有片，質疑律政司至今仍未提出檢控，漢奸黎等人係咪有「法律金鐘罩」？

「刑不上黎智英」之所以不脛而走，豈是無因？大家都睇到，連證監會話會協助警方調查壹淫媒呢隻妖股價格異動都冇下文，就知其「保家」勢力幾咁架勢！漢奸黎被內地官媒稱為「叛國禍港四人幫之首」，佢於佔中六周年，身負國安法重案、串謀欺詐以及多項非法集結等罪名，依然每次都被保釋外出，任由佢廢噏大放厥詞，話香港言論自由正被收窄、香港已失去靈魂喎！唉，國安立法近三個月又如何，一味雷聲大雨點小，狼來了叫多幾次，三歲細路都當你流喇！

漢奸黎惡行滔天，反中亂港永遠走在最前線，回歸後嘅香港，畀佢搞到雞毛鴨血！之但係佢不但廁所未洗過，毛都冇甩條，難怪佢喺佔中六周年前夕依然風騷，話壹淫媒照常運作，但「每一天都要冒着被拉人封艇的風險。當你要提心吊膽寫東西、講說話時，你還自由嗎？自由是無憂無慮的」。

政府治亂世冇用重典，一味放生漢奸黎，就咁養出「為美國而戰」嘅妖孽，佢口中「無憂無慮」嘅自由，就係兇人唔使本、「搞」人理曲氣壯、狗仔隊偷拍藝人換衫、捏造新聞話人叫雞、生安白造名人生癌等等！漢奸黎張毒果報幾時有「提心吊膽」寫東西？咪笑死人喇！

依家佔中六周年漢奸黎還可以日日用口亂放屁，逍遙法外，令人深切感受到何謂「遲到的正義已非正義」！「證據不足」，放生！「證據太多」，又放生！國安法如生銹劍，難怪香江一片妖氣，加速香港沉淪！