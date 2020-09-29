今年是聯合國成立七十五周年，在新冠肺炎疫情持續於各國爆發的威脅下，聯合國大會未能讓各國領袖聚首一堂，只能在所屬國家以視像發言。正因為越洋發言不用太拘謹，有發言的國家領袖提出了尖銳問題，其中一項是運作了一段長時間的聯合國安全理事會，應否按國際發展而改革，目的是讓安理會更能發揮維持世界秩序的功能。

安理會的制度誕生於二戰末期，由同盟國幾個主要領袖設計出戰後的國際秩序。時任美國總統羅斯福構想安理會的組成，將中國納入為成員，借地緣關係看守蘇聯，時任英國首相邱吉爾則邀請法國加入，設計出歐洲屏障制衡蘇聯，美中英法蘇就此組成為聯合國安全理事會五個常任理事國。雖然安理會亦設十席、每兩年輪換的非常任理事國，但這批代表並沒有否決權，也沒法連任，權力最終歸五個常任理事國。

事實上，不少安理會非常任理事國的領袖對聯合國運作提出很多質疑，計有形容安理會將逾七十億人的命運留給五個國家擺布，既不公平，亦不能持續，需要適時改革；更有領袖提出，如果安理會仍然故步自封，就會帶來國際間對聯合國的信心危機。

現時國際關係的變化，以及各地區國家的發展，必然與二次大戰後截然不同，非洲國家富強起來，發展中國家影響世界市場之大，都有翻天覆地的影響性，但這些國家在過去七十五年來，在聯合國並沒有影響力。

要既得利益者放權並不是容易的事，五個安理會常任理事國會否同意其他成員提出的改革，例如五個常任理事國及十個非常任理事國一同議政，決定權就落在投票結果？但這個改革必然遭五個常任理事國反對，改革是何其困難。然而，碰上困難就拖住並不是解決問題的良方，壓力增加就有機會突破，難道國際還會接受一個用了七十五年的產品去管治世界？