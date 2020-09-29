警方日前修改《警察通例》的「傳媒代表」定義，以後只有登記「政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）」的傳媒，以及國際認可或知名的非本地傳媒，才能出入事發現場的採訪區，至於「記協」等組織發出的會員證則不再獲承認。

香港外國記者會（FCC）發表聲明，認為警方重新定義《警察通例》中「傳媒代表」定義，等同引入官方認證或發牌制度。又指記協及攝記協等機構一直有嚴格核實記者身份，批評警方舉動是從新聞從業員手中奪去認證記者的權力，嚴重損害本港新聞自由及媒體的獨立性，雖然警方聲稱新定義是為了杜絕「假記者」，但警方未能提供行動因「假記者」而被阻礙或受襲的證據。

外交部駐港特派員公署發言人即時表示強烈不滿和堅決反對，正告FCC立即停止打着新聞自由幌子插手香港事務，並指反修例風波中一些反中亂港分子以記者之名公然阻礙香港警方執法工作甚至襲擊警員，蓄意干擾警方依法執法和其他記者正常採訪報道，嚴重破壞香港法治與社會秩序。事實不容歪曲，黑白不容顛倒，FCC急不可耐跳出來公然為「假記者」真暴徒美化洗白，實質就是妄圖包庇縱容「黑暴」、「攬炒」勢力亂港罪行，為他們撐腰打氣，就是唯恐香港不亂，用心險惡。

首先，FCC的聲明是典型的雙重標準。綜觀外地，不少奉行新聞自由的地方均實行記者認證制度，包括美國紐約市及洛杉磯。獲發記者證的媒體可以越過警察封鎖線進行採訪，目的是在限制區域進行人群和保安管制的同時，亦讓獲認可的媒體能較近距離進行採訪。美國俄勒岡州，當地的執法部門近日亦遇到自稱記者人士在現場造成混亂。當地上訴法院上月在一宗暫緩記者保護令的判決中指出，記者若沒有確定標準，可能對執法人員帶來無法挽回的傷害。FCC無視上述例子，卻指摘香港警方規範暴亂現場的記者採訪，這種雙重標準完全是自打耳光。

第二，FCC的聲明歪曲事實，顛倒黑白，聲稱警方未能提供行動因「假記者」而被阻礙或受襲的證據，這是擘大眼講大話。在去年和今年攬炒派鬧事中，經常可看到暴徒以「記者證」作護身符，於記者會搗亂，或借記者「光環」於暴亂現場橫行，挑釁警員，參與搶犯，甚至毆打市民，妨礙真記者的正常採訪及警員的正常執法。

更嚴重的是，自去年六月反修例風波開始，每次衝突或非法集會現場均湧現大批身穿黃背心、自稱「記者」的人，現場甚或有年幼學童聲稱是「記者」。當許多未成年小記者出現在危機四伏的暴動現場，FCC不但沒有呼籲他們應停止參與任何在示威現場的採訪活動，還為不法行為撐腰打氣，可見其聲明是置未成年者的生命安全於不顧，已超越社會道德與法律的底線。

FCC美化洗白「假記者」真暴徒，露骨插手香港事務，再次暴露FCC打着新聞自由幌子謀求法外特權，阻撓特區政府依法施政，從事危害中國國家安全和香港繁榮穩定的勾當。筆者敦促FCC停止製造矛盾對立、挑動社會紛爭，不要再用任何藉口插手香港事務。