世界視線：特朗普稅務醜聞　選情影響待觀察

美國總統大選首場候選人辯論會舉行前夕，《紐約時報》爆料指特朗普在二○一六年當選總統前，對上十五年間有十年沒有繳交所得稅，即使入主白宮後，特朗普兩年所交稅款合共一千五百美元。預料特氏這宗稅務醜聞，將成為特朗普和拜登辯論會上兩人交鋒的重點議題。

特氏被指避稅，不是第一次，但相比起長期不交稅，「七百五十元」這個數字對選民來說，無疑更具侮辱性。拜登陣營見機不可失，立即推出一系列諷刺產品，包括寫上「我交的稅比特朗普多」的襟章、T恤等，有人甚至在網上搞了個「特朗普稅款計算器」──不要給這個專業的名字嚇倒，說穿了，其實只是用家將自己繳交的稅款金額輸入，這個數減去七百五十元，就是用家比特朗普多交的稅款。

然而反對聲浪大是一回事，但說特氏粉絲會棄他而去，卻言之尚早。《大西洋月刊》最近報道特氏多次貶低軍人，諷刺在戰爭中死去的美國人是「失敗者」和「笨蛋」，相關話題喧嚷不了幾天，現在又被稅務醜聞蓋過。反正這幾年大家對特氏的負面新聞，早已見怪不怪，大家都等待下一波負面新聞。

特氏的反應，就很能說明問題。除指摘《紐時》搞假新聞，他辯稱自己「交了數以百萬元稅」，又說相對於他所擁有，他所欠的債務「微不足道」。特氏曾公開吹噓，長期不交稅「顯得我聰明」。正如右派名嘴林博指出，特氏是避稅的「行家裏手」，如果當中涉及非法勾當，一早被繩之以法了。事實上，特氏不怕被發現「狡詐」，最怕是其「成功商人」的形象破功。

媒體爆料特朗普少交稅，除了煽動貧富對立外，並無多大實際意義（富豪利用稅務法例漏洞少交稅，可說是公開的秘密）。最大問題反而是特朗普被揭欠債逾四億美元，其中超過三億將於未來四年到期。眾議院議長佩洛西擔憂，相關債務如涉及外國，這些國家有可能對總統產生影響，形成國家安全的問題，顯非無的放矢。