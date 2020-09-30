正論：鼠患無處不在　官僚失職成災

屋漏偏逢連夜雨，本港新冠肺炎疫情嚴峻，同時鼠患嚴重亦不遑多讓。本報及各界多年來提醒政府正視問題，可是官員置若罔聞，滅鼠不力，只是偶然做騷交差，導致禍患蔓延各區，街市及公屋淪陷，政府部門如機電署亦遭殃，現在連代表香港先進一面的科學園也難幸免，有關方面若不採取行動清理，恐怕本地又多了一個老鼠樂園了。

位於大埔白石角的香港科學園，去年才落成的兩幢大樓出現鼠蹤，日光日白、燈火通明都在辦公室內出沒，又咬爛東西，職員人心惶惶，惟恐一朝被鼠咬。原來科學園附近亦垃圾處處堆積，博研路迴旋處被指是垃圾重災區，創新路往大埔方向的迴旋處更出現近十米長的垃圾迴路，建築廢料及垃圾膠袋隨地可見，衞生環境甚差。而同區大埔工業邨部分行人路亦有多袋建築廢料亂放路上。

本報多次報道新界多處出現堆滿垃圾及建材廢料的堆填山，惡臭熏天，蟲鼠出沒，六月份時候粉嶺、新田，屯門及洪水橋俱有圖為證，但三個月後，當局竟然沒有清理，環保署聲稱這些地點並非棄置建材廢料黑點，同期只有接獲一宗投訴，食環署則表示一年間接十三宗投訴，已於各區黑點安裝網絡攝錄機加強打擊違例。兩個部門一個說不是黑點，一個說攝錄黑點，各有各說，那究竟是不是黑點？部門之間缺乏溝通，可見一斑。而問題重點並非甚麼黑點，而是清理垃圾，難道並非黑點就不用清理嗎？

政府部門混帳反應都一脈相承，快速公路及連接幹線道路的清掃工作應該由路政署處理，但路署竟然表示創新路迴旋處及其路旁位置並非位於快速公路範圍，垃圾清理的工作並非由路署負責，一句說話便把責任推得一乾二淨。路署卸膊，食環署便扮失明，本報轉介科學園垃圾問題後，食署稱派人巡查後，發現只有小量垃圾堆積，即時安排潔淨服務承辦商清理。

政府部門失職成災，卻強撐不關己事，盡量大事化小，小事化無，大家從這兩個部門的回應，大概都明白為何香港鼠患這麼嚴重，多年來更日益惡化的原因。還有一個房屋署，亦是大耍太極，部門各自為政，各家自掃門前鼠，掃到其他部門地頭便慶幸甩難。例如公屋出現的老鼠，可以是由街市或路上走來，反之亦可以由屋邨逃到街上或街市，房屋署、路政署及食環署需要緊密合作及溝通，絕不能壁壘分明，更不應該把燙手山芋拋給其他部門便算數。更有人連掃老鼠也懶出力，任由鼠輩橫行，近日爆出多宗大鼠戊肝個案，香港成為全球首發及最多病例地方，十四宗佔十三宗，情況駭人，政府部門應該加強滅鼠工作，而不是互相推卸責任 。

專家指出滅鼠應該由源頭着手，管理改善衞生環境才可以杜絕鼠患。這牽涉多個部門的工作範圍，老鼠亦不會只停留在一處地方，應該有一個部門統籌滅鼠規劃。議員建議由民政事務專員擔任，針對每區情況作出適當安排，及向政府反映情況，以便修例阻嚇。例如科學園建材廢料充斥，主要因為政府處理欠積極，缺乏巡邏，《廢物處置條例》猶如紙老虎，去年有夾斗車司機非法棄置建築廢物，只是被罰四千元，根本缺乏阻嚇力。再加上廢料徵收費用低，遠遜世界其他地區，變相鼓勵產生廢物，排山倒海湧現，根本單靠焚化難以減廢，這是政策上的謬誤，若要從源頭減廢，並非單一部門職責，需要政府更高層面、更廣泛諮詢及合作。

香港是國際金融中心，竟然垃圾圍城，老鼠滿街，連第三世界也不如。科學園外表光鮮，環境寬敞，竟然內裏衞生環境惡劣，鼠輩橫行，金玉其外，敗絮其中，這正好是香港的寫照。回歸以來一事無成，廢官當道，百廢待興，淪為破落戶，卻還是戀棧昔日光輝，不肯腳踏實地，未學行先學走，連基本衞生也搞不好，卻大搞科研，簡直貽笑大方。鼠患嚴重，卻沒有人因此而問責下台，市民有怨無路訴，官員淪為過街老鼠，豈是無因？