神州觀察：學校食安守不住　誰在摧折讀書郎

安徽阜陽某農村小學日前爆出學生餐疑似被「抽油水」問題，學童們紛紛表示難以下嚥，排隊將食物倒入垃圾桶，校方卻以眾口難調藉詞辯解，供餐公司則推說配送過程需時，或導致食物變味。總之不管怎樣，只要孩子們沒吃壞肚子就算萬幸，然而並非所有學童都這麼幸運，近日哈爾濱多間中小學百多名學生進食學校統一訂購的午餐飯盒後俱食物中毒，令人對老大難的內地學校食安問題再添憂慮。

據當地官方交代，涉事兩間小學及兩間中學，食物中毒人數逾一百七十人，曾陸續出現嘔吐、腹瀉等徵狀，初步認為事件屬一宗急性腸胃炎爆發，且與飯盒供應商有較大關連，當局並已派員到現場採樣送檢，及要求有關學校對餐廳進行全面清潔消毒。據指四間學校的學生餐皆由同一家餐飲公司負責配送，成立時間不久，月前剛獲當地食品安全管理體系認證，等級評定更屬「優秀」，誰知這麼快便出事，並已被勒令停業整頓，着實有些打臉。

此事不禁讓人想起早前四川成都七中實驗學校小學部飯堂使用發霉食材的醜聞，飯堂承包商規模龐大，長期為當地二十多間學校逾十萬名學生提供服務，怎知全無商業道德及社會責任，想方設法在學生身上榨取利潤，代價卻是學生們的健康安全，堪稱無良至極。別以為事件曝光了，政府部門介入了，問題就能公正解決，官方的最終調查結果是：幾乎所有食材都符合食安標準，絕大部分學生都身體健康，承包商經營的其他學校飯堂全無類似問題，一切都是部分學生家長的「栽贓嫁禍」，不到你不服。

亦正因為如此，內地校園食安問題才會長爆長有，不絕湧現，總沒人當回事。就像上述安徽阜陽的供餐公司，居然將責任歸咎於送餐時間上，就算如此，難道不是自己應解決的問題？怎能讓食物在配送途中變質變味，再送給學生食用？校方更以「眾口難調」作掩飾，不得不叫人懷疑與供餐公司是否存在利益輸送？至於政府職能部門屢屢扮盲式的監管作風，更一再為人詬病，譬如成都七中飯堂衞生環境污糟到令人作嘔，當局於事發一周前卻順利通過了現場檢查，又有甚麽「貓膩」？

再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子。可學校的食安問題總頻頻失守，孩子怎能不受苦？讓他們受苦的又是誰？一個巴掌拍不響，奸商再無良，學校不給機會，自然不會得逞；政府若從嚴監管，奸商自然會少些，可見問題環環相扣，誰也脫不了干係。最可悲的是，原本應該傾力保護學生的社會各方，卻聯起手來摧折他們，何其不堪？以致食安問題早就蔓延至全社會，不都是由此而來？