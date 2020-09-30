功夫茶：套丁歪風不可長　審批是否出問題

西貢大環村丁屋群疑被人非法開路。嗱！本報記者日前亦有到現場視察，發現村西面有十二幢丁屋長期空置，並設有「政府土地」告示牌，之不過，現場仍然可見工人利用小型剷泥車，沿道路運送物料到丁屋群進行裝修等工程。

喂！呢單疑非法開路又揭露新界丁屋問題長期無王管，關注團體批評地政總署執法不力。眾所周知，新界嘅「丁屋政策」爭拗咗好幾十年，究竟係「政策」抑或係「權利」？有關嘅糾紛千絲萬縷，是「歷史遺留」嘅問題，更係政策上有漏洞，譬如「套丁歪風」。

講起套丁又怎會犯法？功夫茶只能長話短說，簡言之，發展商有地，不過要改變用途發展新界鄉郊土地就要過很多關卡交好多稅；而新界原居民有丁，之但係冇地。於是，發展商名義上將土地免費或低價轉讓畀有丁權嘅原居民，咁佢哋就好快可以向政府申請起丁屋。但實際上，天下邊有免費午餐吖？通常係發展商和原居民彼此簽訂秘密合同，當中「套丁行為」，一家便宜兩家着，有涉詐騙而上報紙嘅，亦時有所聞。

其實，法律係唔允許丁權擁有者喺申請套丁嘅當刻已經唔係用來自住，因為咁做好明顯已偏離咗政策原意！之不過，無能政府到依家明知套丁存有漏洞，依然冇計補罅塞窿！鬼咩！「好打得」嘅林鄭當年做緊發展局局長時，大言炎炎要嚴厲執法取締僭建村屋，結果畀村民兇多兩兇，問佢做乜諗嘢，最終又係不了了之！依家林鄭民望拍得住長期食泥嘅司底驊，「好打得」頂多淪為「好撐得」！係死雞撐飯蓋嗰隻！

各位街坊，睇完功夫茶略為介紹套丁歪風之所以不可長，皆因涉及利益輸送和公平土地分配問題。之但係政府廢柴，市民始終濕滯！就西貢大環村丁屋群疑非法開路，有環保人士曾到場視察，發現建築廢料四散，當中更包括坑渠蓋等，一旦下大雨，會將大型建築廢料沖入引水道，造成水浸甚至蔓延至其他地方。環保人士質疑道路工程為私人工程，有人藉斜坡維修為丁屋開路，指規劃署應根據《城市規劃條例》跟進事件。

再講啊！據地政總署地圖，該處山坡屬官地，進行任何工程必須政府許可，何況部分涉事土地被列為自然保育區，任何其他用途都要向城規會申請，套丁都係要有規有矩㗎！依家牽涉到非法開墾官地、破壞環境等，環保署、地政總署、城規會究竟搞乜鬼？而涉及丁屋群喺原政府地上套丁，與過去在私人土地向政府申請建屋牌照有所不同，政府是否要多了解吓呢？有啲個案有古怪，廉署係咪要出手睇睇？庸官碌碌，遇到棘手問題，阿哥，高薪厚酬，點可以縮？快做嘢喇！咪企喺度變碌木！