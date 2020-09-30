據台灣媒體報道，國民黨在立法院的黨團會提出公決案，全面避戰，但卻是盡快促成台美復交和美軍協防台海，實行親美抗陸政策。

國民黨雖經七十多年的外逐在台，卻沒有作出反省，還是如蔣介石時代的國民黨，先是親日，繼而親美，總的是趨炎附勢。沒有民族大義，也不辨世界大勢。

國民黨在馬英九之後，已淪落成附庸民進黨的反對黨，沒有與民進黨的台灣和去中國化可相競爭的台灣發展戰略與道路。今次更去「九二共識」，親美反陸，以為親美拉美軍來台聯防便可抗拒北京的統一攻勢。事實卻可能得到相反的結果。

民進黨與國民黨朝野一致，在中美新冷戰中站在美國一方，對付中國內地，顯然是敵我不分，投靠美國，出賣中國的領土與人民。台灣政治已全面背叛，北京還可守株待兔，等待他們轉變嗎？這個時候不加快統一的進程，是否真的等待台美建交，不得不出兵呢？

北京統戰台灣幾十年，花了不少公帑，得出的結果卻是連國民黨也跟着民進黨走。所謂「統派」聲色俱滅。整個統戰的戰略、布置可能便要全盤調整了。

不過，台灣的形勢也並不絕望。據台灣民調，過半數以上的受訪者反對戰爭，不管他們台獨親美，綠的或藍的，都不願戰爭。

台灣媒體和國民黨黨團都以為親美，把美軍拉進來，北京便不敢動武統一。可惜，實際是弄巧反拙。依靠美軍防衞，人民卻大多不願戰爭，單有美軍，沒有民眾，怎樣在台灣抵抗北京的武力統一？北京一旦武統，民進黨高層會雞飛狗跳。國民黨黨團也會一樣，留下的軍隊與民眾會抵抗嗎？說北京不敢與美開戰，倒不如說美軍不敢與北京開戰。美軍不是台獨的鋼鐵長城，戰事一起，可能便退避三舍，哪會堅守台灣？

台灣民眾只是因政府和政黨與媒體誤導，看不清北京統一的能力與決心。但避戰之心，人人皆有，只要北京切實地展露武統行動，台灣民心必變，拋棄民進黨與國民黨，自發與北京談判。台灣不用刀兵之苦，便會對北京投降。

從國民黨的演變看，台灣和平統一的機會渺茫。曠日持久下去，台灣社會與政治全面變色。以其地緣政治地位，親美獨立便構成對內地最大的軍事威脅，除非中國也甘心屈服美國，放棄中國復興大業，否則的話，怎會坐視不理呢？

台灣避戰，只能兩岸和好，互相合作，從合作中找出雙贏協同卻又不需體制單一化。親美不會避戰，僅會引起戰禍。