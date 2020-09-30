香港司法中人為反中亂港分子提供保護傘，對黑暴分子放生或輕判，這是由他們的政治立場、意識形態決定的。司法中人也是人，他們不是生活在真空裏，他們的工作職能和政治有千絲萬縷，你中有我、我中有你的關係。香港的反中亂港勢力幹的事，黑暴分子幹的事，都是徹頭徹尾的政治，有不少是干犯了刑事的政治，也即這些刑事案都有鮮明的政治背景。

某些司法中人，在審理這類案子時，政治就會發揮作用，有人是「無意」的，有人是「有意」的。不論有意無意，都會造成庇護和偏頗，都會造成對法治的損害，造成政治對法律的把弄，都會把法律變成他們手中的政治武器，都會造成社會輿論對他們審案判案的強烈質疑和批評。

事情發展到嚴重的程度，而司法中人又抗拒公眾批評，那麼要求司法改革、整頓人事的呼聲就會響徹四面八方，就會引起中央強烈關注，因為他們對香港法治的政治污染和釜底抽薪的破壞，是對一國兩制的挑戰，對國家憲制的挑戰。他們的政治立場、意識形態根子是出於對一國兩制、國家憲制的不滿、仇視和反對，他們打心眼兒裏歡喜和支持反中亂港分子的所作所為。世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨；鹽是打哪兒鹹，醋是打哪兒酸，更要搞清楚。香港司法「政治化」，正是由他們的政治立場、政治愛情一手造成的，要消除這種「政治化」，就要通過制度改革、人事整頓、思想教育讓香港司法領域明白在國家憲制中的地位，明白在涉及國家利益、一國兩制利益上應取甚麼立場和態度，清楚自己的屁股應坐在哪一邊。

回歸二十三年，司法不公、司法大權掌握在和反對派同氣相求，對中華人民共和國毫無國家認同、國家意識的人手裏，是亂源之一，也是一國兩制有可能從根子上爛掉的危險之一。過去，沒有《港區國安法》，無法要求他們有國家意識，維護國家利益。現在，有了《港區國安法》，在政治上和司法本職上就一定要提出這項要求！