從打壓中興和華為，到封殺TikTok和WeChat，美國對華科技戰步步升級，中國如何應戰？早在多年前，中國領導人就指出，一個互聯網企業即便規模再大、市值再高，如果核心元器件嚴重依賴外國，供應鏈的命門掌握在別人手裏，就好比在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也可能經不起風雨，甚至會不堪一擊。如今回過頭來看，這番話既有針對性，也有前瞻性，過去中國企業正是因為過度依賴別人，沒有將房子砌在自己的牆基上，以致一遇風雨便搖搖欲墜，現在該是重整地基的時候了。

毫無疑問，美國的打壓必定會給中國企業帶來衝擊，尤其是晶片斷供，更使華為陷入空前困境。但這也促使中國企業下定決心自主研發，走自己的道路。正如中國科學院負責人所說，要把美國卡脖子的清單變成科研任務清單進行布局。當然，成功沒有捷徑，這個布局也許需時數年才能見到成果，但只要堅持和努力，沒有甚麼困難不可以克服。

中國領導人最近重申，關鍵核心技術必須牢牢掌握在自己手中，製造業也一定要抓在自己手裏。有人將之解讀為重啟「中國製造2025」的信號，不是沒有道理。「中國製造2025」因美國發動貿易戰而一度消失，現在既然美方已徹底撕破臉皮，中方也就沒有甚麼好顧慮了，「中國製造2025」不僅必須重啟，而且必須加快腳步。

說到底，一切事在人為。過去中國能夠自力更生研製出兩彈一星，在航天科技、北斗導航、超音速武器、量子計算、量子應用、人工智能等領域也取得驕人成就。現在各種條件優勝得多，又有甚麼理由被小小晶片難倒？比爾蓋茨認為，美國強迫中國自己製造晶片，意味着美國將失去高薪工作，也意味着中國將完全自給自足。道理很簡單，美國以舉國之力打壓中國企業，中國自然也要以舉國之力反擊，誰能笑到最後，誰才是真正贏家。