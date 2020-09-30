一如大眾所料，在年收逾四百萬與原則之間要作出抉擇，泛民主派也是向現實低頭。與本土派就延任立法會議員一事出現嚴重分歧，民主黨委託民研機構進行民調，該黨和公民黨聲稱依據民調結果決定去留，昨日公布結果，支持或反對留任都俱不過半數，都是四成多，支持留任的比主張杯葛的多了一個百分點左右，共廿一名非建制議員決定繼續留任，但陳淑莊以個人理由拒絕留任，並退出公民黨。其實起初泛民都以為民意支持他們留任，所以說話說得滿大的，怎料風聲愈吹愈不對路，現在這個百分比對他們來說是險勝，抹了一把汗。

民主黨主席胡志偉說是兩害取其輕，留任議會可有效拖延政府法案，同時認為議會內仍有有限的發聲空間，希望緊守議會戰線。這些話說來都只是自欺欺人，真正原因都是自私，若果集體不做議員，整個政黨就會「玩完」。

記者問胡決定留任是否為了一年後的立法會選舉鋪路，胡否認是考慮因素，並形容是次決定是責任承擔。哈哈，這些話說出口竟然面不紅耳不赤，胡議員也真有道行。

拜託，市民要求你們負的責任，是盡議員的責任。無論是任何政治光譜和立場，跟足規矩發言，為民發聲，那便是盡了代議士的責任，而不是大聲喧嘩吵鬧搶咪，這些譁眾取寵的行徑，市民特別是選民看多了，都會識穿這些伎倆。泛民主派這些年在議會勢力大為削弱，再加上部分拒絕延任，未來將會失去否決權。

政府無能，建制派控制了主導權，但立法會議事廳卻失控多年，變成政客劇場，每日上演不同戲種，大吵大鬧，毫無建樹。政府及建制派難辭其咎，以往總推卸責任給反對派，指他們搞事，現在對手不足為患，政府又會不會把握機會重整議會秩序？看來大家都不會抱太大期望。