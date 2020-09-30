中秋節本應共敍天倫、人月兩圓，但今年卻只有山雨欲來風滿樓之感。眾所周知，中秋適逢十‧一假期，翌日又有補假，黑暴已揚言「Ａll In」，當日必傾巢而出全力反撲，警方經評估後，由最初部署二千五百警力大增至六千人，堪稱《港區國安法》生效後的史無前例。從早前警方在粉嶺破獲「軍火庫」拘捕一對母子，並疑已有槍彈流出市面，可知黑暴正是百足之蟲死而不僵，不將香港搞到天翻地覆勢不休。

顯而易見，黑暴再也不滿足於掟汽油彈，而是要用真槍實彈跟警方拚個你死我活，到底他們對港府和北京有何深仇大恨，「暴政」到底如何殘暴他們，是不給飽飯他們吃，要他們衣不蔽體，還是共了他們的產，正常香港人不得而知；正常香港人但知，黑暴個個被洗腦，個個失去人性，而「光復香港」的手段竟是要將香港摧殘得支離破碎，全世界最無腦之徒，盡在於此。

本來，國安法生效後，黑暴聲勢一度收斂，無奈港府始終不脫畏首畏尾的劣根性，將斬妖除魔的尚方寶劍虛晃一下後即鳴金收兵，漢奸黎等叛國禍港首惡固然一直獲准保釋，其他黑暴嘍囉更鮮少以國安法拘捕，膽子不愈來愈大才怪。

以上述被捕的母子為例，涉「無牌管有槍械及彈藥」、「未經許可輸入戰略物品」、「藏有攻擊性武器」等罪，兒子則因為散播港獨文宣另被加控涉違反國安法。但事實上，藏有、輸入及銷售大殺傷力武器，有人又曾在網上揚言要用有關武器對付警員，豈止觸犯一般刑事法例，本身已有干犯國安法下的恐怖活動之嫌，為何不一律以國安法拘捕及起訴？

當局有法不依，結果國安法生效僅三個月，黑暴旋即肆無忌憚要在十‧一「贈興」。隨着中美角力愈演愈烈而美國大選逼近，作為反華前沿陣地的香港注定不可能平靜，當局繼續自廢武功，亂局恐沒完沒了。