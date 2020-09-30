筆者任教於大專院校，平素結緣的對象既有學生，也有讀者。若問我：「在學生與讀者之間，何者跟你更親？」答曰：「兩者都親，但學生能當面接觸，而讀者只能神交，按理跟學生的距離會稍為近一點。

去年，香港爆發反修例風波，社會亂作一團，筆者認為治亂世該用重典，故在報端建議政府應嚴厲執法，對暴亂分子不能心慈手軟。此舉觸碰了反對派逆鱗，我一下子成了他們的批判對象。在一節大專課堂上，有近百個年輕人不期而至，將筆者包圍了五小時，要求我道歉，還幾次將我推跌在地，就算報警求助，警察也被拒於院校門外。年輕人又暗示要到我家中搗亂，甚至威脅我家人的安全。平情而論，當日的包圍者，都不是我的學生，應是別處來的年輕人，學生們大抵還不至於對老師動手動腳。

事發後，筆者成了新聞人物，不過我很快便淡忘了，畢竟在悠長的人生中，這只是小事一樁。直至有一天，朋友不經意地問我兩個問題，卻惹起我的深思。朋友問：「你執教鞭多年，教過的學生不少，出事後，有舊生主動問候你嗎？」答曰：「有，不過很少。」再問：「有讀者主動問候你嗎？」答曰：「有，而且很多。」答案讓朋友覺得難以置信，但事實確是如此。

在下的學生大部分屬於年輕人，平均年齡應低於讀者群，就算單計執教鞭的第一年，那批舊生到今天也不過是三十來歲。年輕一代在去年的社會運動中，大多都迷失了，他們聽信了反對派一面之詞，但凡跟自己不同調者，幾乎都視之為魔鬼與異類。憤怒使他們失去了理性，更可惜的，是失去了最基本的人道關懷。所謂「知子莫若父」，知學生者，莫若他們的教師。筆者多年前已提出，這一代不少年輕人表現出的偏執、橫蠻，終成社會大患，如今看來，是不幸言中。