無風不起浪。自去年六月黑暴以來，政府公僕「吃飯砸鍋」嘅事件一再發生；像有政務司司長辦公室文書主任戴面罩參與暴力襲警；官校教師公然在網上詛咒警察啲仔女「活不過七歲」；此外有來自不同部門嘅公務員參加反送中集會等。

政府也不過發聲明強調，根據香港《公務員守則》，所有公務員必須保持政治中立，絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為。不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任特首及政府完全忠誠，就任公務員違規的情況，香港政府會按既定機制嚴肅跟進。然而，由於政府都係得個噏字，又沒有甚麼具體行動，是以反政府集會仍然係遍地開花，有守則冇懲罰。政府執法不嚴，多年來任由醫護亂咁罷工，終種下今日之禍！

醫管局最近向數千名喺新冠肺炎疫情之初罷工嘅前線醫護發信，查詢他們缺勤原因。眾所周知，當時公立醫院喺四日之間，竟有數十名護士集體請病假，毫無職業操守就咁丟下病人，搞到深切治療病房、手術室人手一時大亂，確實太離譜！依家醫管局發信查詢缺勤原因，難道有錯嗎？

然而弱勢政府百事哀！醫管局追究罷工，有份發動罷工嘅醫管局員工陣線回應，罷工係正常工業行動，該會嘅法律團隊已準備好應對醫管局嘅追究，又斥對醫管局急不及待清算罷工員工感到極度憤慨，強調工會絕不容許任何一人被清算打壓！病人原本應做緊急手術因你哋嘅反政府罷工而取消，若因此丟咗條命，你哋又於心何忍？依家仲毫無悔意死撐「罷工係正常工業行動」，如此麻木不仁，愧為醫護人員！醫管局高層平常管理無方彰彰明甚！公務員「籠裏雞作反」已非自今日起，此所謂冰凍三尺，非一日之寒，下月先為公務員引入宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，有用咩？