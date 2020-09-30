雖然新冠肺炎在世界各地持續爆發的危機仍未消除，但期望明年開始有針對性疫苗開發，疫症將受控制，現時亦是研究疫後經濟復甦策略。全球飽受疫症煎熬，要重新站起來並不是每個國家能短時間做到，特別是一些落後及正發展的國家，抗疫動用巨額資金令國庫空虛，更有舉債度日，前數未清怎借新債，遇上財政困難的國家如何踏出復甦經濟第一步，需要國際貨幣基金組織支援。

國際貨幣基金組織（IMF）近期建議，為協助沒能力償還債務的國家渡過難關，增加基金內特別提款權的使用，讓有需要國家利用這項援助還債，不致背負高利率及舉債難困境。特別提款權並不是某種指定貨幣，也不是借貸，而是在IMF成員國相互間自由使用本國貨幣兌換特別提款權的貨幣。特別提款權價值的定義為由美元、歐元、人民幣、日圓和英鎊構成，權重分別約為四成一、三成一、一成一，以及日圓、英鎊的約百分之八，基金會提議分配出二千多億特別提款權（約二千九百多億美元），讓成員國兌換以補充本國外匯儲備，提升購買力，促進百年一遇疫症後的經濟復甦，亦令面臨破產的阿根廷、厄瓜多爾、黎巴嫩等國紓緩債務償還壓力，因這些國家高達七千三百億美元債款今年到期。

不過，美元強勢及認受性高，繼續令美元霸權作祟，美聯儲局只允許與歐盟、日本、英國等十四個發達經濟體的央行開啟貨幣互換，而大多新興市場國家持有的美債極少，無法增加美元儲備流轉，IMF遂建議啟動特別提款權，讓困難國家兌換旗下一籃子外幣救亡。美元在此刻除沒有發揮主要外匯儲備貨幣功能外，更大量發行新美鈔辯說拯救經濟，新鈔大增雖令更多國家有機會兌換美元作財儲，但美國印鈔迫令美元資產持份者的價值降低，等同大家夾錢給美國復興經濟，而IMF特別提款權的用意，亦只能助貧窮國家一時之困。