正論：一橋之隔天涯遠　通關無期怎團圓

但願人長久，千里共嬋娟。中秋佳節本應是人月兩團圓的好日子，無奈一場疫情改寫一切，中港至今通關無期，親人只能分隔兩地抬頭望月遙寄相思。這樣的「禁足」日子已過了二百三十多日，不僅旅遊業和零售業陷入死亡邊緣，市民對枯燥乏味的生活亦忍無可忍，偏偏政府連「四人一枱」的禁聚令都拒絕放寬，「健康碼」、「旅遊氣泡」又一味坐而論道，長此以往，香港即使沒有黑暴再起，恐怕遲早也是死於庸官之手。

新冠肺炎肆虐全球，多個地區實施封城封關，香港也在二月起實施邊境管制措施，最初僅限於內地來港人士須強制檢疫十四日，及後擴至內地以外地區抵港人士；及至三月底，非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境；內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去十四日內曾到過任何海外國家或地區亦不准入境。至於禁聚令亦於三月底生效，後來一度放寬，但到了七月又收緊至只准二人聚集及晚市禁堂食，現在則仍維持口罩令及四人禁聚措施等。

誠然，沒有事情及得上人命重要，抗疫從嚴無可厚非，問題是港府抗疫毫無章法，禁聚令時緊時寬，疫情反覆不定，廢官美其名曰「張弛有道」，實際上是玩殘商界和市民。特首林鄭月娥日前又撰文，聲稱香港已遏止了第三波疫情，認為要逐漸恢復與其他地方的人員往來，讓經濟復甦，讓有家庭、工作需要跨境出行的港人恢復出行，說的比唱的還好聽。奈何光說不練，健康碼和旅遊氣泡一直只聞樓梯響，尤其是健康碼，年中本港疫情受控時本已準備就緒，詎料港府抗疫只弛不張，七月第三波疫情來襲，健康碼頓成泡影。反觀澳門、深圳、廣州等地則長期本地個案「清零」，在這樣的情況下，粵澳政府對香港沒有信心，不敢與香港互通互認，何足為奇。

說來實在感慨，自第三波疫情爆發，香港好不容易捱了兩個多月，確診個案終於從高峰期回落，旅遊業界又好，一般市民也罷，無不寄望今個中秋兼逢十‧一長假期可以有限度通關。然而，別看林鄭擺出中港必須恢復交往的架勢，其實毫不着緊，政務司司長張建宗更若無其事地說十‧一前都不可能通關。一方面，香港被內地嫌棄，擔心病毒從香港傳入；另一方面，港府廢官打從心底拖延甚至抗拒中港通關，今個中秋固然無望人月兩圓，以港府做事慣性拖拉，隨時到了聖誕和新年都通關無期，這才是最不堪設想。

可以看見，香港經濟隨疫情發展而急劇下滑，單是八月零售業銷貨額便暴跌逾一成三，歷史性連瀉十九個月；旅遊業更慘成重災區，截至今年五月已有三十多間旅行社倒閉，全年有過百間關門絕非不可能。反觀一橋之隔的澳門，日前已獲國家恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，旅客持七天內核酸檢測陰性證明和綠色健康碼即可免隔離入境澳門，羨煞港人；而單是上月中澳門向珠海旅客通關近一個半月以來，當地支付寶等交易金額已激增超過一倍，足證內地旅客是經濟活水。香港繼續望天打卦等運到，恐怕不用多久，各行各業連鹽水也吊不起了。

當然，港府高官鮮有家人在內地，反而子女丈夫多在英美生活，加上崇洋拒內的天性，不急於通關並不令人意外。然而，高官媚外是一回事，逾五十萬港人滯留內地急於與家人團聚卻是另一回事。由於出入境皆要隔離十四日，一出一入便要隔離廿八日，一條港珠澳大橋，頓由連繫三地的「一小時生活圈」，變成分隔三地最遙遠的距離，三地人民自今年二月開始已有近八個月不能相見，這顯然是不人道的。正如傳染病專科醫生指出，居於內地的港人大部分住在廣東省，而廣東省已兩個月沒有本地個案，證明內地輸出個案到港的風險不大，如中秋及十‧一長假期後沒有特別情況發生，便好應該有限度通關。

無錯，即使內地不放心香港人入境，港府最低限度也應主動釋出善意，讓內地旅客或內地港人入境，只要持健康碼和陰性檢測證明，便應讓他們豁免檢疫來港，以此作為恢復兩地全面通關以至與鄰近地區建立旅遊氣泡的第一步，否則連內地人都不敢來、不准來，試問港府又憑甚麼令外國有信心與香港互認互通？

最荒謬的是，港府既無法將疫症「清零」，又漠不關心中港家庭每逢佳節倍思親之苦，更無視百業蕭條經濟插水，連中秋佳節都拒絕聽從專家建議，將四人一枱放寬至每枱六人或八人。食肆雖接到食客訂座，但入座率減半，加上不少食客要求多張連枱好讓一家人坐在附近食飯，結果食肆難以安排，有生意也接不到。港人連過節都好事多磨，一殼眼淚，庸官劣吏對百姓遺害之大毋庸贅言。人們不明白的是，既然林鄭都說疫情遏止了，為何仍然堅持食肆四人一枱？難道高官之中有人懂得玄學術數，計過度過，四人一枱不會出事，六人一枱反而會令疫情大爆發？廢官之「好做唔做」，剛愎自用，愚不可及，由此又可見一斑。

無獨有偶，旅遊業界一項調查顯示，逾八成港人表示想去旅行，年輕人最想去日本，長者則想到內地。無奈港府連健康碼都推出無期，旅遊氣泡更是空談，港人只得一個「恨」字，經濟卻隨港府抗疫無能而一沉不起。廢官繼續為官不仁，對恢復通關「皇帝不急太監急」，「香港已死」勢必一語成讖！