世界視線：特拜交鋒無驚喜　電視辯論已過時

美國大選首場總統候選人辯論於當地時間周二晚登場，現任總統特朗普和民主黨候選人拜登同場交鋒，結果一如所料，「辯論」淪為「吵架」，特別是特朗普，多次打斷對方的發言，堂堂全球最強國選領導人，居然演變為菜市場罵街，難怪在辯論直播期間，網民回應傾向負面，有人更嘲諷二人似孩子吵架。

在資訊科技異常發達的今天，不少意見認為電視辯論這種形式已經過時。上世紀六十年代，電視廣播還是新生事物，選民正好透過電視了解候選人的臨場反應。一九六○年美國大選首次引入電視辯論，當時副總統尼克遜代表共和黨出選，跟民主黨的政治新星約翰‧甘迺迪對壘，尼克遜挾較高的全國知名度，本來行情較為看漲，但就在首次辯論上，當時尼克遜剛病愈出院，連鬍子也沒刮乾淨，加上錄影期間頻頻拿出手帕抹汗，被年輕英俊的甘迺迪比下去，亦令選民轉為支持甘迺迪。

儘管電視媒介以畫面為主，選民未必有耐性了解候選人政策細節，但政客的一舉手一投足，卻令選民留下牢不可破的印象，而這往往對處於相對「弱勢」的候選人有利。當年老布殊爭取連任，對手是政壇新人克林頓，但在辯論期間，老布殊被拍到在對手發言時，經常低頭看錶，狀甚不耐煩，令選民留下惡劣印象，亦令克林頓獲得不少同情分。再到小布殊對戈爾，明明後者辯論表現遠勝，但偏偏在小布殊發言時，戈爾不是翻白眼就是連連嘆氣，這份高高在上的作派，令不少選民轉向更「親民」的小布殊。

然而，這些起碼是二十年前的事。如今在台上的兩名候選人，大家對他們的性格乃至背景知根知底，特別是特朗普，無日無之的社交媒體貼文，人們早對他熟悉不過。除非特氏在台上跟對手來個「深情擁抱」、呼籲「團結救國」，否則咄咄逼人只是其「本色演出」，根本無任何驚喜可言。退一萬步說，特、拜辯論連類似列根的「你們比四年前過得好嗎」一類「金句」也欠奉，試問這樣的辯論，除了讓選民湊熱鬧「吃花生」外，還有甚麼存在意義？