功夫茶：官地頭上亂動土　畀條路行因何事

香港表面係一個「法治」社會，政府周不時講「公平正義」，之但係，有時從一些社會現象，又睇到有啲人恃惡有「保家」，反中亂港廿幾年依然逍遙法外；唔通江湖險，人心更險，打鐵趁熱，有胡要截，走得快，好世界？

呢嗱，西貢大環村丁屋群外疑被人非法開路，開路地段仲係官地，地政總署雖證實有人非法擴闊路面，點知豎個牌喺度就算，根本阻止唔到有關人士繼續非法開路，連同規劃署及環保署，最少三個部門互踢皮球，毫無執法行動，擺出關人個關咁款，唔怪得新界鄉郊烏煙瘴氣立立亂！

事實上，大環村部分土地被劃為自然保育區，除農業、自然保護或教育、野餐，任何其他用途都必須向城規會申請。依家地政總署等部門頭岳岳，四圍踱，有冇搞錯呀？阿哥，喺保育區大興土木，在官地開路更是證據確鑿，庸官即使再廢柴，雙手雙腳麻痹，用口吹開張地圖一睇都知涉事地段係官地喇！唔通就咁豎個牌「此乃官地，閒人勿進，野豬勿來」就可以大覺瞓？功夫茶相信野豬反而有性，未必會來，但涉及「利之所在」，人就會變性，雙眼發光盡是錢！在官地開路，唔通方便長者幼小上山下鄉咩？狗上瓦坑有條路，開路開正丁屋群外，會唔會係想方便賣屋牟利，「You諗You」嘞！

喂，本報記者早前去現場視察，發現涉事丁屋群排列整齊，外貌一致。根據土地註冊處紀錄，地皮實為政府向新界原居民以私人協約方式分配嘅政府地，用以興建丁屋，而且幾乎同步建成並獲滿意紙，一直丟空。

話時話，大家都知道香港土地一向供應緊張，過去有議員都認為丁屋政策宜取消，應以一個更全面嘅新界土地政策予以取代，防止一些發展商繼續濫用政策漏洞牟取暴利，激化民怨。有議員亦指出套丁問題嚴重，政府過去傾向對套丁問題放生處理，屬政治決定，又指政府對原居民多番忍讓，一直不積極處理，檢討二十年仍然原地踏步，毫無改善，至叻怠政不作為。政府高官個個為官避事，對住啲咁棘手嘅「歷史遺留」問題，避都避唔切啦，廢官如果有能力解決問題，香港又點會搞到七個一皮咁閉翳吖！

講番大環村非法開路，又涉及保育及規劃，功夫茶唔想多揣測是否涉及「丁屋違規」，之不過，官商鄉勾結其來有自，都唔係乜嘢新聞咯，三個政府部門對於官地遭非法開路視若無睹，翹埋雙手企定定喺度，背後會否有乜利益瓜葛甚至利益輸送，真係耐人尋味，咁廉署又冇理由唔查一查，畀條路行吓到底所為何事？