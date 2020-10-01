神州觀察：速遞寵物釀浩劫　動保觀念太落後

一個社會的文明程度愈高，其道德關懷的範圍就愈寬廣，關愛動物便是其中的重要一環，亦對應了人性中必須具備「惻隱之心」這條道德底線。內地關於動物保護的觀念意識至今仍十分落後，乃至連一部專門的《動物保護法》亦沒有，各種不人道虐待動物事件頻生，都與真正的文明社會嚴重脫節。

河南漯河市一處物流中心近日驚爆上萬隻兔子及貓狗等寵物遭滯留死亡事件，引發輿論嘩然。據指該批寵物最早是從江蘇及河南的繁殖場發貨，以貨車運至鄭州市某物流中心，惟因缺乏「一犬一證」的合法手續遭對方拒收，以致在當地滯留近三日，不少動物疑因缺氧缺糧死亡。其後再輾轉運往安徽某繁殖場，對方見車上已經死了那麼多寵物，考慮到防疫形勢，更加不敢收留，最終不得不再折回河南，貨車司機更將寵物盡數棄置不管，自己溜走，事件亦因此曝光。

經當地愛護動物組織現場拯救及清點後得知，該批寵物幸存下來的只有一千零幾隻，絕大部分都死得很慘，堪稱一場生命浩劫。正如有義工表示，這些寵物多屬幼齡階段，有的甚至剛滿月，都被當作一般貨物以速遞紙箱包裹處理，箱中更無食物和水，前後折騰近一星期，又值這樣的大熱天，結局可想而知；屍橫遍地、臭氣熏天固然中人欲嘔，只怕慘況更會令愛護動物之人心碎。

事後當地政府雖已對大批慘死動物作無害化處理，及展開善後、調查工作，人們仍然要質問，在活體動物被嚴禁速遞運送的政策法規之下，相關寵物最初為何仍可經速遞公司運出？平時又發生過多少類似的違法操作、有多少動物慘遭這種極不人道的折磨乃至死去？一間貨運公司的一個錯誤舉動隨時就能給上萬隻動物帶來奪命災劫，可見守法經營對企業來說何其重要。動物也是生命，也應得到應有的尊重與保障，只有意識到這一點，人類才算真正脫離了動物本性，及告別了野蠻愚昧，成為文明人。

這類慘劇的發生，亦再次將內地政府長期無視動物權益的惡果暴露出來。眾所周知，內地至今仍未就《動物保護法》立法，以致社會上肆意虐待、殘害動物的可怕行為大量湧現，卻無從制止及實施懲罰，此舉只會令相關惡行更猖獗，及令人性愈趨殘忍暴戾，不利社會安定團結。由此亦衍生出濫捕濫殺、嗜食野生動物等陋習，使得中國社會在短短十數年間便招惹了兩場世紀疫災，教訓可謂慘痛。

事實就是，一些歐洲國家早在兩百年前便有了反虐待動物法案，乃至動物福利法案、寵物保護法都隨着西方文明的進步陸續達成，中國顯然沒能跟上這波文明潮流，遠遠地瑟縮在後。