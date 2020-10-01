有日本研究機構指出，長壽的最重要因素是睡午覺。在內地開放之初，香港人往內地工作或旅行，多嘲笑內地的午睡習慣，認為是落後和懶惰。其後，香港人開始到歐洲旅行，方發覺南歐各國也有午睡習慣，而且在工作時間裏定出頗長的午睡時段。那時候，香港比不上南歐各國的經濟和社會條件，不敢說人家落後，也難以說人家懶惰，因為人家發展比香港好。

港人這種狂妄自大，一方面是井底之蛙，另一方面是不學無術，不能從書本媒體知悉香港以外的世界。

香港吹噓港人勤力，可以長時間工作，不眠不休，卻沒有察覺到，一是資本家剝削，辛勞利益大部分歸資本家；二是或有創業成富，卻不少同樣地靠剝削勞工來積累財富，甚且富而不仁。香港勝過狄更斯筆下維多利亞時期的英國，但人間苦況並不消失。

香港得天獨厚，上世紀五十年代的工業化，是把內地工業全盤轉移過來，有大量政治難民可充廉價勞工，但更重要的是香港的天時。二戰後各國重建，香港的出口工業缺乏競爭對手，得以脫穎而出。可是五十年代猶勝日本，六十年代已經落後日本。上海來的紡織業家，不是轉移至東非，用更低工資剝削，便是炒賣配額，不務正業。結果，南韓、新加坡、台灣還在農業階段，香港便在美商訂單下擴張，八十年代更成為東亞僅次於日本的電子業生產重鎮。但是一、二十年後，在亞洲四小龍中已由領頭變成落隊，電子業退至玩具生產的範疇。

單從工業發展的起落，便可以看到香港有天時，沒有人的奮鬥與創新力量，天時一改便落伍。即使內地開放，香港迎來另一輪天時，但不足一、二十年，工業盡失，服務業落伍。香港比不上深圳、廣州，靠的是把內地來的資金投機炒賣，最後亦被替代。

香港經濟的主導權已不在港人，而在內地精英。香港只有殖民地時代遺留下來的地產巨富，但也難與內地精英競爭。港人的優越感來自無知，來自時勢造財富的短暫光輝，不是真材實料，不是從學習中產生出來的智慧。

部分香港人抗拒內地，不過是自卑感產生出來的自大，他們喜歡台灣，也是因為台灣還比不上香港，他們有些少銀両便可以在台灣炫富，也可以低成本地生存。這一代年輕人的劣質，實則來自父母長輩，來自過往幾十年英國殖民地奴化教育，不懂世情世道，更鄙視學習。

或許新加坡不是完美，但新加坡人卻無港人的不學無術狂妄自大。新加坡之遠遠超越香港，靠的是他們人才基礎的紮實。