毛皇帝的一切對敵鬥爭的「戰略戰役方針」是：你打你的，我打我的；打得贏就打，打不贏就走。你發揮你的優勢，我發揮我的優勢；你有你的一套打法，我有我的一套打法。你打我時，叫你打不到、摸不着；我打你時，就要打上你、打準你、吃掉你。我能吃掉你的就吃掉你，吃不掉你的也不讓你吃掉我。打得贏不打是機會主義，打不贏硬打是冒險主義。我們一切「戰略戰役方針」都是建立在「打」的基本點上。

毛皇帝的這套鬥爭方針最先從軍事鬥爭中總結出來，之後用於一切領域的鬥爭。這套鬥爭方針，在他老人家手裏運用得出神入化，打敗了國內外、黨內外不同時期、不同領域的一個又一個敵人。到了鄧老爺子手裏，也還玩兒得挺好，特別是在改革開放中，處理中美關係這個最重要的「又合作又鬥爭」的問題上，鄧老爺子把「打不贏就走」、把「叫你打不到、摸不着」、把避免「打不贏硬打」而犯「冒險主義」錯誤等方面，大致運用得當。

鄧老爺子是用「韜光養晦」落實毛的方針。那段時期，老美和西方陣營也沒見過「堅持社會主義」的共產黨能這樣搞「改革開放」，沒見過能讓他們獲得那麼大的經濟利益。而根據蘇共經驗，老美一直「自信」只要讓資本主義的經濟洪水湧進中國，社會主義必被沖垮，共產黨的「一黨專政」必被西方「三權分立」的多黨制取代，於是他們放心大膽的和中共玩既合作又鬥爭的遊戲。

然而，四十年過去，中國的社會主義沒有被沖垮，共產黨沒有被取代，反而更鞏固、更強大，直接挑戰老美這個世界資本主義的龍頭老大。於是老美改變策略，不要合作，只要鬥爭，而且是全方位鬥爭，不把中國徹底打倒絕不罷休的鬥爭。敵變我變，只是敵強我弱的基本盤沒有變，然而「韜光養晦」已經不管用，簡單周旋已經不管用，北京面對前所未有的敵情變化，面對比鄧老爺子時期更複雜、更危險的形勢，是考驗中南海能否創新運用毛爺爺鬥爭方針的時候也。