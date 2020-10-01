經過一番矯揉造作，最終有二十一名反對派政客決定留任立法會議員。這個結果早在意料之中，他們稱之為「責任承擔」，其實是捨不得放棄每年四百多萬元的薪酬津貼。最好笑的是，早前多次民調均顯示大多數受訪者反對留任，他們拒絕接受；這次民調神奇地變成支持比反對多一點點，他們馬上決定留任。這除了反映民調兒戲，可以度身訂造，也證明政客虛偽，輸打贏要。難怪有人質疑，既然反對派如此看重「鍾氏民調」，何不索性由鍾庭耀做議員？

至於個別激進政客拒絕留任，並非真的那麼清高，而是以退為進，為日後選舉鋪路。他們的支持者主要來自攬炒派，攬炒派不贊成留任，他們自然不敢違逆，反正日後可以捲土重來，失去一年薪津換取未來更長任期，以小博大，除笨有精。所以說，天下攘攘，皆為利往。政客大多是名利之徒，永遠將個人私利擺在第一位，甚麼兩害取其輕、民主公義、政治倫理等等，不過是欺騙無知選民罷了。

經過這番擾攘，反對派在立法會裏面的力量稍為減弱，建制派力量進一步加強，但基本格局並沒有太大變化，恐怕還是吵吵鬧鬧居多。回歸以來，建制派一直擁有立法會主導權，可惜一盤散沙，無法發揮佔多數席位的優勢，反而經常被反對派牽着鼻子走，導致立法會烏煙瘴氣，成為港府施政以及社會發展的最大阻力。全國人大順應港府押後立法會選舉的要求，決定議員延任不少於一年，等於為港府及建制派爭取了時間，如果他們不能好好把握，重新修訂議事規則，將立法會導入正軌，那就怨不得別人了。

有反對派政客明言，留任後將會繼續拖延港府法案，並透過議會戰線與民間及國際戰線互補。所謂的國際戰線，實際上就是勾結外部勢力，視《港區國安法》如無物。反對派圖窮匕現，港府如何回應？建制派又有何對策？