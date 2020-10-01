香港人今年慶祝中秋，沒有綵燈晚會，當然沒有月兔，卻有不速之客來贈興，黑暴揚言今日總動員，六千警嚴陣布防，另一個入侵者也是顏色烏黑，就是人見人憎的老鼠。

全港鼠患日益嚴重，官府滅鼠不力，連自己部門也遭殃，九龍灣機電工程署總部大樓出現鼠蹤，已經令人震驚，而大埔白石角的香港科學園，兩幢去年才落成的大樓又是老鼠橫行，在辦公室的白領都肯定想不到，工作時間要與坑渠老鼠來個近距離接觸。

要追蹤老鼠從哪裏來，記者發現科學園外圍包括迴旋處都布滿垃圾及建築廢料，衞生環境差勁。外表光鮮的科學園也是如此不堪，其他舊區更加不堪設想。議員怒斥政府滅鼠不力，要傳媒踢爆鼠患實況，才「踢一踢，郁一郁」。其實要踢得中官僚亦有點難度，他們都是「太極高手」，有事發生第一時間就是推或卸，總之自保最緊要。路政署第一時間便稱不關自己部門事，食環署又把問題拋給外判清潔商，總之官僚是永遠不會有責任上身。

任你耍官腔如何了得，事實擺在眼前，香港鼠患已響起警號，大鼠戊肝個案是全球首發地區，佔了九成病例，國際金融中心衞生如此惡劣，令人難以置信。單單就鼠患問題，多個部門尤其是食環署應「人頭落地」，但直到現在還是沒有任何風吹草動，高官恍如活在沒有老鼠的平行空間，特首及司長是否以為只有新冠肺炎才會害死人？冬季流感來勢洶洶，大鼠戊肝爆不停，難道等到三疫夾擊才匆匆忙忙做騷清潔街道？

滅鼠是治標，衞生是治本，兩者都需要跨部門緊密合作，才可以根除禍源，可是部門各自為政，各懷鬼胎，沒有人統籌或監督根本難以成事。政府如果不痛定思痛，立即制訂滅鼠緊急政策，相信很快便會老鼠圍城，市民出街不但要戴口罩，還要手持掃帚驅趕老鼠。